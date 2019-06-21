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РИА Новости

В Самарской области задержали грабителей банка

Вчера, 11:04
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полицейские задержали спустя сутки после совершения преступления двух местных жителей в Самарской области, подозреваемых в ограблении отделения банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, злоумышленники замаскировали автомобиль отечественного производства под иномарку и установили на нем два разных государственных регистрационных знака. Подъехав на данной автомашине к отделению банка, один из подозреваемых зашел в помещение и, угрожая кассиру гранатой, передал записку с требованием выдать ему 3 миллиона рублей. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, мужчина скрылся", - рассказала официальный представитель МВД.
Полиция
28 мая, 16:01
В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося распилить банкомат
Задержать их удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения и свидетелям - они показали, в каком направлении скрылись подозреваемые и спустя сутки грабителей нашли в одном из поселков Самарской области. Сейчас их заключили под стражу.
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Ирина ВолкМВД РоссииМВД РФСамарская областьПроисшествия
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