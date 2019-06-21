В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану

"Я не берусь оценивать, что реально происходило в последние часы в этой связи, но по той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасна. Это я бы назвал балансированием на грани войны", - сказал Рябков журналистам.

"Независимо от характера рассматривавшейся операции, ее масштабов, целей, задач, сам по себе тот аспект, что это находится уже на грани принятия решений, не просто проработки в пользу применения силы, этот факт подтверждает то, что мы говорим постоянно - США ведут осознанную линию на обострение обстановки", - добавил он.