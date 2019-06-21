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РИА Новости

В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
СОЧИ, 21 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана балансирует на грани войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о подготовке США удара по Ирану.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию.
"Я не берусь оценивать, что реально происходило в последние часы в этой связи, но по той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасна. Это я бы назвал балансированием на грани войны", - сказал Рябков журналистам.
"Независимо от характера рассматривавшейся операции, ее масштабов, целей, задач, сам по себе тот аспект, что это находится уже на грани принятия решений, не просто проработки в пользу применения силы, этот факт подтверждает то, что мы говорим постоянно - США ведут осознанную линию на обострение обстановки", - добавил он.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
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Обострение отношений США и ИранаМИД РФСергей РябковИранСШАВ мире
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