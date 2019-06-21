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РИА Новости

На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере

Вчера, 10:55
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КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Полиция возбудила два уголовных дела в связи с отравлением людей после купания в озере в Луганской области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что 27 человек госпитализированы с отравлением после купания в озере в Луганской области, позже их число увеличилось до 38.
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"По данному факту возбуждено два уголовных производства по статье 325 УК Украины ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") и статьи 242 УК Украины ("нарушение правил охраны вод"). Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении. Санкция статей предусматривает до трех лет и до пяти лет ограничения свободы соответственно.
По данным полиции, число отравившихся после купания увеличилось до 40 человек, в том числе 33 детей.
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