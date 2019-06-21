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РИА Новости

Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Михаил КирилловКосаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019
Косаток и белух в бухте Средняя в Приморье начали грузить в машины для выпуска. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Кириллов
ХАБАРОВСК, 21 июн — РИА Новости. Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в понедельник планируют доставить к мысу Перовского на побережье Хабаровского края, где их будут выпускать на волю, сообщил РИА Новости в пятницу глава Николаевского района Анатолий Леонов.
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре сообщили, что в пятницу грузовики прибудут в Хабаровск для смены воды в контейнерах. Состояние животных ветеринары оценивают как хорошее. Ранее Тихоокеанский филиал НИИ рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО сообщал, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября. Хабаровские экипажи ГИБДД в пятницу встретили колонну на границе с Приморьем и сопровождают на территории края.
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"Сегодня побывал на мысе Перовского, где косаток будут выпускать. В понедельник после обеда придет теплоход из Хабаровска, на котором привезут косаток", - рассказал Леонов.
Он отметил, что животных везут автомобилями из Приморья в Хабаровск, где будут перегружать на речной транспорт. Двое суток они будут следовать по Амуру до села Иннокентьевка, где их опять перегрузят на машины и повезут до мыса Перовского около 70 километров.
"На базе у мыса Перовского они пробудут несколько дней, после чего под руководством науки выпустят в море", - сказал собеседник агентства.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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