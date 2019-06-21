СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок

БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении предпринимательницы после ЧП с батутом в городе Рыбинске, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы, сообщает СУСК РФ по Ярославской области.

Инцидент произошел в четверг на территории парка имени Фейгина. Следствие установило, что игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, из-за чего его опрокинуло порывом ветра, пострадала находящаяся на нем девочка.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, 35-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая ведет предпринимательскую деятельность, в том числе связанную с эксплуатацией игрового надувного оборудования.