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РИА Новости

СК завел дело после ЧП с батутом под Ярославлем, где пострадал ребенок

Вчера, 10:40
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БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении предпринимательницы после ЧП с батутом в городе Рыбинске, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы, сообщает СУСК РФ по Ярославской области.
Инцидент произошел в четверг на территории парка имени Фейгина. Следствие установило, что игровое оборудование было закреплено ненадлежащим образом, из-за чего его опрокинуло порывом ветра, пострадала находящаяся на нем девочка.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, 35-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая ведет предпринимательскую деятельность, в том числе связанную с эксплуатацией игрового надувного оборудования.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.
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