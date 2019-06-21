В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, столько же нарушений зафиксировала Турция, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Латакия – 11, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – восемь, Латакия – один", - говорится в бюллетене.

Также отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.