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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВид на город Латакия в Сирии
Вид на город Латакия в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Вид на город Латакия в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, столько же нарушений зафиксировала Турция, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Латакия – 11, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – восемь, Латакия – один", - говорится в бюллетене.
Американский военнослужащий в Сирии
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Также отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Сообщается, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518, количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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