В Новосибирской области ребенок погиб после обрушения песчаного берега

"По данным следствия, 20 июня 2019 года в вечернее время 10-летний мальчик со своими сверстниками играл на берегу реки Тара, расположенной в деревне Ивановка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе игры на малолетнего произошло обрушение песчаного берега и его засыпало, в результате чего ребенок погиб", - говорится в сообщении.