В Новосибирской области ребенок погиб после обрушения песчаного берега

КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Десятилетний ребенок погиб после обрушения песчаного берега на реке Тара в Новосибирской области, сообщает региональный главк СК.
"По данным следствия, 20 июня 2019 года в вечернее время 10-летний мальчик со своими сверстниками играл на берегу реки Тара, расположенной в деревне Ивановка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе игры на малолетнего произошло обрушение песчаного берега и его засыпало, в результате чего ребенок погиб", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили о начале уголовно-процессуальной проверки по факту смерти ребенка. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки следствие примет процессуальное решение.