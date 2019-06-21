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РИА Новости

Партия Зеленского подала в ЦИК документы для участия в выборах Рады

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Партия "Слуга народа" подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для регистрации 199 кандидатов в депутаты в одномандатных округах на внеочередных парламентских выборах, сообщила в пятницу пресс-служба партии.
"Поздно вечером мы подали документы 199 кандидатов в одномандатных округах. Наши юристы – герои", - говорится в сообщении партии в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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