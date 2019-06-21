Фельдшер из челябинского села объяснила нехватку медицинских кадров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Маук Челябинской области Светлана Каташова, сообщившая на прямой линии президенту РФ Владимиру Путину о нехватке медицинских кадров, заявила РИА Новости, что из-за отсутствия благоустроенного жилья за три года в учреждении не согласился работать ни один молодой специалист.

В ходе прямой линии в четверг был показан фельдшерско-акушерский пункт в поселке Маук. Местный фельдшер заявила, что главной проблемой является нехватка молодых кадров, которые приезжают в поселок по программе "Земский доктор" и отказываются оставаться из-за проблем с жильем. Пресс-секретарь врио главы региона Алексея Текслера Сергей Зюсь заявил РИА Новости, что власти региона уделят особое внимание обеспечению молодых врачей жильем.

"Я работаю здесь уже 30 с лишним лет. Пока мы работали, необходимости в лишних кадрах не было. Но, дело в том, что три года назад мы уволились и надеялись, что приедут молодые специалисты. Это было в 2016 году. Но три года ФАП был закрыт, никто не приехал. Поэтому нам пришлось вернуться на свое место работы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ФАП заново открыт в феврале 2019 года. Сейчас в нем работают лишь два сотрудника – сама Каташова, которая является заведующей пункта, и медсестра. Она пояснила, что несколько молодых врачей рассматривали вариант работы в Мауке но, когда они узнавали, что в поселке нет благоустроенного жилья, они уезжали.

"У нас дома деревенского типа с удобствами во дворе. Благоустроенного жилья, чтобы комфортное для жизни было, такого у нас нет. Если приедут специалисты, им могут предоставить какое-то неблагоустроенное жилье, но молодые кадры, естественно, на это не идут, потому что они хотят после работы отдохнуть, чтобы было удобно, красиво и комфортно. Чтобы была ванная, туалет и душ", - пояснила заведующая.

Она также отметила, что визит съемочной группы был для нее неожиданным, так как ни она сама, ни ее коллега не обращались к Путину.