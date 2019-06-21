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РИА Новости

Пресс-конференция об открытии фестиваля искусства "Время, вперед!"

Вчера, 11:28
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27 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная открытию второго сезона Фестиваля позитивного идейного искусства "Время, вперед!".
Участники:
- ректор МГАХИ им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств Анатолий ЛЮБАВИН;
- народный художник России Сергей ГАВРИЛЯЧЕНКО;
- первый вице-президент РАН Юрий БАЛЕГА;
- академик РАН, член Президиума РАН Роберт НИГМАТУЛИН;
- председатель Совета директоров ОАО "Ростсельмаш" Константин БАБКИН;
- председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил НЕНАШЕВ;
- представители Московского союза художников и Союза художников России.

Главная цель фестиваля – привлечь внимание широкой общественности к теме облагораживающего созидательного труда, к потенциалу аграрной и индустриальной сфер, показать важность современных промышленных профессий. В первом сезоне более 200 российских художников посетили 25 промышленных предприятий в различных регионах страны и выставили 422 картины для участия в проекте. Второй сезон фестиваля открылся 1 июня 2019 года и завершится 1 июня 2020 года. В программе – расширенный список номинаций: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Общий призовой фонд второго сезона составляет 2 миллиона рублей. Фестиваль проходит при поддержке Московского союза художников и Союза художников России.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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