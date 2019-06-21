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РИА Новости

Видеомост с регионами о помощи родителям в воспитании детей

Вчера, 09:56
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25 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост с регионами на тему: "Что у нас есть для помощи родителям в воспитании детей".
Модератор – член Координационного совета при Правительстве РФ по реализации Десятилетия детства, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр СПИВАК.

В ходе мероприятия представители государственной власти и некоммерческих организаций из десяти регионов России обсудят законодательство и государственную политику в сфере родительского просвещения и поддержки семьи в воспитании детей, обменяются опытом оказания помощи родителям. Информацией о результатах реализации своих программ и отзывами родителей поделятся организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Тамбовской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

В рамках мероприятия состоится премьерный показ роликов социальной рекламы о ненасильственном воспитании, которые создали молодые кинематографисты – студенты Института кино и телевидения.
Видеомост проводится в рамках проекта "Дом под зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством Интернета и СМИ", который направлен на пропаганду ненасильственного воспитания и доверительных отношений с детьми, формирование позитивного отношения к получению профессиональной помощи по этим вопросам.

Командой проекта создан информационный сайт, который содержит подборку материалов для родителей, тесты для самодиагностики, техники и упражнения. На сайте можно получить профессиональную консультацию психолога.

Аккредитация
Марина Стрельникова
Тел: +7 (903) 781-3251, +7 (495) 134-1174
Email: mstrelnikova@nfpcc.ru

Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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