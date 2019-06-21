Видеомост с регионами о помощи родителям в воспитании детей

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25 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост с регионами на тему: "Что у нас есть для помощи родителям в воспитании детей".