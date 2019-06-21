Видеомост с регионами о помощи родителям в воспитании детей

Модератор – член Координационного совета при Правительстве РФ по реализации Десятилетия детства, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр СПИВАК.
В ходе мероприятия представители государственной власти и некоммерческих организаций из десяти регионов России обсудят законодательство и государственную политику в сфере родительского просвещения и поддержки семьи в воспитании детей, обменяются опытом оказания помощи родителям. Информацией о результатах реализации своих программ и отзывами родителей поделятся организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Тамбовской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа.
В рамках мероприятия состоится премьерный показ роликов социальной рекламы о ненасильственном воспитании, которые создали молодые кинематографисты – студенты Института кино и телевидения.
Видеомост проводится в рамках проекта "Дом под зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством Интернета и СМИ", который направлен на пропаганду ненасильственного воспитания и доверительных отношений с детьми, формирование позитивного отношения к получению профессиональной помощи по этим вопросам.
Командой проекта создан информационный сайт, который содержит подборку материалов для родителей, тесты для самодиагностики, техники и упражнения. На сайте можно получить профессиональную консультацию психолога.
Аккредитация
Марина Стрельникова
Тел: +7 (903) 781-3251, +7 (495) 134-1174
Email: mstrelnikova@nfpcc.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В ходе мероприятия представители государственной власти и некоммерческих организаций из десяти регионов России обсудят законодательство и государственную политику в сфере родительского просвещения и поддержки семьи в воспитании детей, обменяются опытом оказания помощи родителям. Информацией о результатах реализации своих программ и отзывами родителей поделятся организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Тамбовской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа.
В рамках мероприятия состоится премьерный показ роликов социальной рекламы о ненасильственном воспитании, которые создали молодые кинематографисты – студенты Института кино и телевидения.
Видеомост проводится в рамках проекта "Дом под зонтом. Продвижение ценностей позитивного родительства посредством Интернета и СМИ", который направлен на пропаганду ненасильственного воспитания и доверительных отношений с детьми, формирование позитивного отношения к получению профессиональной помощи по этим вопросам.
Командой проекта создан информационный сайт, который содержит подборку материалов для родителей, тесты для самодиагностики, техники и упражнения. На сайте можно получить профессиональную консультацию психолога.
Аккредитация
Марина Стрельникова
Тел: +7 (903) 781-3251, +7 (495) 134-1174
Email: mstrelnikova@nfpcc.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/