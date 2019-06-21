Губернатор Югры назначила главу департамента культуры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн - РИА Новости. Новым руководителем департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа в результате открытого отбора стал бывший директор средней школы из Югорска Артур Латыпов, соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

"Распоряжением губернатора автономного округа на должность директора департамента культуры Югры назначен Артур Латыпов. К исполнению обязанностей новый руководитель регионального ведомства приступает с 21 июня", - сообщили журналистам в окружном департаменте общественных и внешних связей.

По информации властей региона, Артуру Латыпову 35 лет, он родился в Башкирии, где окончил Октябрьское музыкальное училище по специальности "Инструментальное исполнение". Позже получил образование по специальности "Менеджмент организации" в Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. Трудовую деятельность Латыпов начинал преподавателем по классу гитары в Октябрьской детской школе искусств, затем переехал в Югру.

"Работал преподавателем в детской школе искусств Югорска. В 2016 году назначен на должность директора СОШ №5 города Югорска, где и работал по настоящее время", - пояснили в департаменте.

На новую должность Латыпова назначили по итогам общественного отбора, стартовавшего в конце апреля. Открытый отбор, который традиционно проводится в Югре при назначении руководителей окружных департаментов социального блока, состоял из нескольких этапов: ряд оценочных мероприятий, конференция с участием представителей профессионального сообщества, дебаты в прямом эфире, собеседование с экспертной комиссией.