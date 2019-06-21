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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В Набережных Челнах контролируют ситуацию вокруг семьи украинских беженцев

Вчера, 09:50
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Власти Набережных Челнов знают о проблеме семьи беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в городе и обратившихся на прямую линию с президентом РФ с вопросом о помощи в получении российского гражданства, и окажут содействие в решении вопроса в рамках своих полномочий, сообщает мэрия Набережных Челнов.
Как прозвучало в ходе прямой линии, большая семья Люльковичей живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны. В семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили лишь получить статус беженцев. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
20 июня, 16:59
Власти Татарстана помогут семье украинских беженцев, обратившихся к Путину
Глава семейства Владимир Афанасьевич в ходе прямой линии просил помочь в вопросе получения гражданства. Президент РФ напомнил, что недавно начал действовать указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в РФ, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. По его словам, необходимы некоторые коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути и оперативнее.
Уже в ходе прямой линии президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным чиновникам администрации Набережных Челнов навестить семью и после детального разговора подготовить предложения по вариантам решения вопроса.
"Городские власти знают о проблеме, озвученной сегодня семьей Люльковичей в прямом эфире с президентом страны… Семью Люльковичей посетили руководитель исполнительного комитета Ринат Абдуллин и заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов. У семьи претензий к городским властям нет. В свою очередь, исполком окажет содействие в получении гражданства в рамках своих полномочий", - говорится в сообщении.
Мэрия отмечает, что данная семья ранее обращалась за поддержкой к городским властям. В настоящее время дети в образовательном учреждении получают бесплатное питание, также оказывается поддержка в лечении одного из детей.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 15:32
Путин обещал рассмотреть корректировки для получения гражданства украинцами
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияУкраинаОбщество
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