В Набережных Челнах контролируют ситуацию вокруг семьи украинских беженцев

КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Власти Набережных Челнов знают о проблеме семьи беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в городе и обратившихся на прямую линию с президентом РФ с вопросом о помощи в получении российского гражданства, и окажут содействие в решении вопроса в рамках своих полномочий, сообщает мэрия Набережных Челнов.

Как прозвучало в ходе прямой линии, большая семья Люльковичей живет в Набережных Челнах с 2014 года, куда приехала из украинского Дзержинска, спасаясь от войны. В семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили лишь получить статус беженцев. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии.

Глава семейства Владимир Афанасьевич в ходе прямой линии просил помочь в вопросе получения гражданства. Президент РФ напомнил, что недавно начал действовать указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в РФ, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории РФ, в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. По его словам, необходимы некоторые коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути и оперативнее.

Уже в ходе прямой линии президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным чиновникам администрации Набережных Челнов навестить семью и после детального разговора подготовить предложения по вариантам решения вопроса.

"Городские власти знают о проблеме, озвученной сегодня семьей Люльковичей в прямом эфире с президентом страны… Семью Люльковичей посетили руководитель исполнительного комитета Ринат Абдуллин и заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов. У семьи претензий к городским властям нет. В свою очередь, исполком окажет содействие в получении гражданства в рамках своих полномочий", - говорится в сообщении.