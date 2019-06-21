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РИА Новости

ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 09:45
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
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Демагогия и популизм. В ДНР и ЛНР ответили КучмеКиев поставил самопровозглашенным ДНР и ЛНР условия снятия экономической блокады. В республиках ответили, по существу.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из гранатометов, и стрелкового оружия. В результате обстрела в селе Коминтерново на юге ДНР сгорел жилой дом.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 60 единиц", - добавили в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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