ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из гранатометов, и стрелкового оружия. В результате обстрела в селе Коминтерново на юге ДНР сгорел жилой дом.