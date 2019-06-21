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РИА Новости

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Вчера, 09:42
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Тверской областиПоследствия ДТП на 164 км. трассы М-10 с участием автомобиля Chevrolet Express. 21 июня 2019
Последствия ДТП на 164 км. трассы М-10 с участием автомобиля Chevrolet Express. 21 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Тверской области
БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
По ее информации, ДТП произошло 21 июня около 4.00 мск на 164-м километре автодороги М-10. Водитель автомобиля Chevrolet допустил съезд в кювет, после чего наехал на мачту электроосвещения, отчего мачта упала на автомобиль Volkswagen.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"По предварительным данным, 8 пассажиров Chevrolet пострадали, среди них двое детишек в возрасте до 16 лет. Один из них, 10-месячный ребенок, перевозился на руках у взрослого с нарушением. Все доставлены в медицинское учреждение", - сказала собеседница.
По предварительной информации, попавший в ДТП автомобиль ехал из Москвы в Петербург, причиной происшествия, возможно, стало утомленное состояние водителя.
По факту ДТП проводится проверка.
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