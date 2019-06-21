В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

БРЯНСК, 21 июн – РИА Новости. Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.

По ее информации, ДТП произошло 21 июня около 4.00 мск на 164-м километре автодороги М-10. Водитель автомобиля Chevrolet допустил съезд в кювет, после чего наехал на мачту электроосвещения, отчего мачта упала на автомобиль Volkswagen.

"По предварительным данным, 8 пассажиров Chevrolet пострадали, среди них двое детишек в возрасте до 16 лет. Один из них, 10-месячный ребенок, перевозился на руках у взрослого с нарушением. Все доставлены в медицинское учреждение", - сказала собеседница.

По предварительной информации, попавший в ДТП автомобиль ехал из Москвы в Петербург, причиной происшествия, возможно, стало утомленное состояние водителя.