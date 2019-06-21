ООН направила в Донбасс более трех тонн гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование весом 3,145 тонны", - говорится в сообщении.