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РИА Новости

ООН направила в Донбасс более трех тонн гуманитарной помощи

Вчера, 08:57
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КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев направило в Донбасс более 3 тонн гуманитарной помощи, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей направлено медицинское оборудование весом 3,145 тонны", - говорится в сообщении.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
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