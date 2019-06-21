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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Оператор прокомментировал жалобу омича Путину на рост цен за вывоз мусора

Вчера, 08:47
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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Житель Омской области Роман Дмитриев, пожаловавшийся в ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на рост тарифов на вывоз мусора, переплачивал не той организации по ошибке, сообщили РИА Новости в компании "Магнит", являющейся региональным оператором в Омской области.
Дмитриев, который живет в частном доме, спросил у президента во время прямой линии, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется. По словам мужчины, до реформы он платил около 90 рублей в месяц, а в последней квитанции сумма уже 266 рублей. В свою очередь Путин сообщил, что попросит ФАС обратить внимание на жалобу жителя Омска. СК РФ начал доследственную проверку.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 13:09
Путин: вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует проверки
"Что касается слов омича о том, что плата за май у него выросла со 133 рублей до 266 рублей, то, по предварительной информации, мужчина ошибочно заплатил не той организации за услугу. Сейчас этим вопросом занимаются экономисты регоператора", - говорится в официальном ответе компании.
В компании также прокомментировали видео, на котором Дмитриев продемонстрировал незаконную свалку.
"В настоящее время по адресу, указанному омичом царит идеальный порядок и, по отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало", - говорится в сообщении.
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