Оператор прокомментировал жалобу омича Путину на рост цен за вывоз мусора

Дмитриев, который живет в частном доме, спросил у президента во время прямой линии, почему после начала мусорной реформы сумма в квитанции стала больше, а в работе компании ничего не меняется. По словам мужчины, до реформы он платил около 90 рублей в месяц, а в последней квитанции сумма уже 266 рублей. В свою очередь Путин сообщил, что попросит ФАС обратить внимание на жалобу жителя Омска. СК РФ начал доследственную проверку.