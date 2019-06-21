В Москве в Гостином дворе 4 июля откроется форум "Мой район"

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Форум для москвичей "Мой район" откроется в Гостином дворе 4 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В Гостином дворе 4 июля откроется первый форум "Мой район". Он рассчитан прежде всего на жителей столицы, которым интересны темы создания комфортной городской среды и комплексных изменений, запланированных правительством Москвы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перед началом форума, с 3 по 25 июня, в 11 округах Москвы проходят сессии, где принимают участие активисты районов, а также педагоги, врачи и специалисты сферы социальной защиты. Итоги их работы над предложениями в программу "Мой район" будут представлены 4 июля в Гостином дворе в рамках деловой программы. В пленарных дискуссиях и круглых столах представители московского правительства, их иностранные коллеги, а также участники некоммерческих организаций и бизнесмены обсудят стратегические вопросы развития городских территорий, добавляется в сообщении.

Отмечается, что 5 июля в общественной программе, которая посвящена повседневной жизни горожан, будут участвовать журналисты городских изданий, москвоведы и общественные деятели, а также специалисты в областях транспорта, образования, здравоохранения и соцзащиты.

Также жителям мегаполиса расскажут, как выбрать профессию и о городском проекте предпрофессионального образования и новых специальностях, обсудят комфортную среду для городских жителей старшего поколения, проект "Московское долголетие". Помимо этого, будут обсуждаться вопросы необходимости общественных пространств для молодежных объединений. Диетологи, психиатры и повара расскажут о правильном рационе для жителей мегаполисов.