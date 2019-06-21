Животных из "китовой тюрьмы" перед выпуском поместят в базу передержки

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Косаток и белух, которых везут из "китовой тюрьмы", поместят в базу передержки перед выпуском в Охотском море, сообщает Тихоокеанский филиал НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. В ТИНРО сообщили, что в пятницу грузовики прибудут в Хабаровск для смены воды в контейнерах. Состояние животных ветеринары оценивают как хорошее.

"Все китообразные обязательно будут находиться в базе передержки после того, как будут доставлены на места предполагаемого выпуска. Белух и косаток обязательно будут осматривать ветврачи и, конечно, им, попросту говоря, дадут время прийти в себя. В это время будет действовать строгий карантин и доступа посторонних лиц к ним не будет", - говорится в сообщении.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.