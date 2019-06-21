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РИА Новости

Под Омском нашли мертвым мужчину, подозреваемого в убийстве жены и дочери

Вчера, 07:45
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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Житель Омской области, подозреваемый в убийстве супруги и дочери, найден мертвым в сарае на окраине Калачинска, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следствия, в конце мая житель Калачинска из ревности убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, ставшую свидетелем конфликта. В квартире были обнаружены следы крови. Следователи предположили, что глава семейства загрузил в автомобиль тела 40-летней супруги и 15-летней дочери и спрятал тела.
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"Сегодня на окраине Калачинска в сарае, расположенном на заброшенном дачном участке, местными жителями было обнаружено тело подозреваемого. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.
Несколько дней назад в лесу в нескольких десятках километрах от Калачинска был обнаружен автомобиль подозреваемого. Тел супруги и дочери в машине не было. Криминалисты обнаружили в авто замытые следы крови.
В настоящее время назначены необходимые экспертизы, проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения тел потерпевших. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ранее возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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