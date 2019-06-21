Под Омском нашли мертвым мужчину, подозреваемого в убийстве жены и дочери

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Житель Омской области, подозреваемый в убийстве супруги и дочери, найден мертвым в сарае на окраине Калачинска, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

По версии следствия, в конце мая житель Калачинска из ревности убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, ставшую свидетелем конфликта. В квартире были обнаружены следы крови. Следователи предположили, что глава семейства загрузил в автомобиль тела 40-летней супруги и 15-летней дочери и спрятал тела.

"Сегодня на окраине Калачинска в сарае, расположенном на заброшенном дачном участке, местными жителями было обнаружено тело подозреваемого. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в лесу в нескольких десятках километрах от Калачинска был обнаружен автомобиль подозреваемого. Тел супруги и дочери в машине не было. Криминалисты обнаружили в авто замытые следы крови.