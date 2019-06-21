Под Томском провели учение по пресечению теракта в детском лагере

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Силовики совместно с аппаратом НАК провели под Томском тактико-специальное учение по пресечению теракта на территории детского оздоровительного лагеря, согласно легенде, захваченного террористами, сообщает пресс-служба УФСБ России по Томской области.

По ее данным, активная фаза мероприятий прошла в период с 19 по 20 июня. В учении были задействованы силы и средства управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, СУСК, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС по Томской области, представители региональной администрации, подразделения УФСБ России по Новосибирской области и войск национальной гвардии Сибирского округа.

"По замыслу учений, трое приверженцев международной террористической операции осуществили захват заложников на территории детского лагеря. С учетом того, что потенциальными "потерпевшими" выступали дети, тип отработанной контртеррористической операции относился к наиболее сложным и потребовал высокой степени координации сил и средств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, когда в ходе учений возникла реальная опасность жизни и здоровью граждан, руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении специального мероприятия, в ходе которого на практике были отработаны различные варианты развития обстановки, в том числе блокировка террористов на автотранспорте и штурм здания. "В ходе совместных действий представителей силовых структур злоумышленники были нейтрализованы", - сообщает пресс-служба.