Британка "в шутку" послушала сына стетоскопом и обнаружила опасную болезнь

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Британский подросток "в шутку" попросил мать, работающую врачом, послушать его стетоскопом и узнал, что серьезно болен, пишет Daily Mail.
В 2016 году на тот момент 13-летний Джордж Эшби зашел к своей матери Амелии Барнетт на работу в больницу, после чего попросил "просто так" послушать сердца друг друга с помощью стетоскопа.
Тогда женщина услышала громкий сердечный шум и решила, что сыну нужно дальнейшее обследование, однако не стала говорить ему о своих подозрениях.
Британка обратилась к семейному врачу, и после обследования выяснилось, что у мальчика была коарктация аорты — сосуд сузился с двух сантиметров до менее чем четырех миллиметров. Эшби установили стент, который расширил аорту до 13 миллиметров, однако ему может потребоваться еще одна операция в будущем.
"Нам очень повезло, что я тогда послушала сердце Джорджа. Возможно, именно это спасло ему жизнь. Он бы умер в течение года", — отметила Барнетт.
Она добавила, что за несколько месяцев до этого ее сыну стало труднее выполнять физические упражнения, а также он жаловался на боль в ногах, но других симптомов не было.
Теперь уже 16-летний Эшби начал пропагандировать регулярное обследование сердца в Великобритании, в пятницу вместе с матерью он проедет в 66-мильном велозабеге на острове Уайт в рамках компании по сбору денег для благотворительной организации Cardiac Risk in the Young (Сердечный риск у молодых. — Прим. ред.). Им уже удалось собрать 2253 фунта на благотворительность.
Коарктация аорты — врожденный порок сердца, который проявляется в сужении просвета аорты, из-за чего сердцу сложнее перекачивать кровь. Болезнь выявляется при ЭКГ, а также магнитно-резонансной томографии и ангиографии. Сегодня коарктацию аорты лечат хирургическим путем, причем без лечения на втором-четвертом году жизни смертность превышает 50 процентов.
17 апреля, 06:04В США в глазу у ребенка нашли десять раковых опухолей