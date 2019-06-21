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РИА Новости

Макрон рассказал об обсуждении кандидатур на пост главы Еврокомиссии

Вчера, 05:45
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ни одна из трех партийных кандидатур на пост главы ЕК, отобранных правоцентристами, левоцентристами и либералами, не получила большинства в Евросовете, заявил в пятницу по итогам саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон не стал называть кандидатов по фамилиям, но ясно дал понять журналистам, что речь идет о трех так называемых "ведущих кандидатах", которых выдвигали на выборах в ЕП в рамках своих списках паневропейские политические силы.
"По изначально рассматриваемым кандидатурам большинство оказалось невозможным. В ближайшую неделе предстоит достичь консенсуса, чтобы к 30 июня достичь договора по команде, которая могла бы объединить различные политические силы", - сказал Макрон.
На уточняющий вопрос, о ком именно идет речь, он пояснил, что это "те имена, которые были предложены, которые рассматривались, то есть три фамилии "ведущих кандидатов".
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"Во всяком случае, это касается должности председателя комиссии. Очевидно, что в Евросовете нет большинства, точно так же, как сегодня утром стало ясно, что для Манфреда Вебера нет большинства в Европарламенте", - добавил президент Франции.
Макрон заявил, что не считает итога саммита провалом, а наоборот, "возвращением к институциональной реальности ЕС".
На основе полученных на выборах в ЕП европейскими политическими движениями результатов лидерам ЕС предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая подвергается критике, наибольшие шансы занять этот пост получал "ведущий кандидат" от партии, набравшей самое большое число мандатов в ЕП.
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Состоящие с Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы ЕК Манфреду Веберу от правоцентристской "Европейской народной партии".
Кандидатуру немца Вебера, наряду с либеральными демократами, не поддерживает Партия европейских социалистов, сохранившая вторые позиции в ЕП. Социалисты настаивают на кандидатуре своего выдвиженца, первого вице-председателя Еврокомиссии голландца Франса Тиммерманса, а либералы хотят видеть в кресле главы исполнительной коллегии ЕС еврокомиссара по конкуренции датчанку Маргарет Вестагер. Вместе с тем, не исключено, что Евросовет может попытаться внести в ЕП иных кандидатов, не участвовавших в предварительном партийном отборе.
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