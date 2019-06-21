Макрон рассказал об обсуждении кандидатур на пост главы Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Ни одна из трех партийных кандидатур на пост главы ЕК, отобранных правоцентристами, левоцентристами и либералами, не получила большинства в Евросовете, заявил в пятницу по итогам саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон не стал называть кандидатов по фамилиям, но ясно дал понять журналистам, что речь идет о трех так называемых "ведущих кандидатах", которых выдвигали на выборах в ЕП в рамках своих списках паневропейские политические силы.

"По изначально рассматриваемым кандидатурам большинство оказалось невозможным. В ближайшую неделе предстоит достичь консенсуса, чтобы к 30 июня достичь договора по команде, которая могла бы объединить различные политические силы", - сказал Макрон.

На уточняющий вопрос, о ком именно идет речь, он пояснил, что это "те имена, которые были предложены, которые рассматривались, то есть три фамилии "ведущих кандидатов".

"Во всяком случае, это касается должности председателя комиссии. Очевидно, что в Евросовете нет большинства, точно так же, как сегодня утром стало ясно, что для Манфреда Вебера нет большинства в Европарламенте", - добавил президент Франции.

Макрон заявил, что не считает итога саммита провалом, а наоборот, "возвращением к институциональной реальности ЕС".

На основе полученных на выборах в ЕП европейскими политическими движениями результатов лидерам ЕС предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая подвергается критике, наибольшие шансы занять этот пост получал "ведущий кандидат" от партии, набравшей самое большое число мандатов в ЕП.

Состоящие с Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы ЕК Манфреду Веберу от правоцентристской "Европейской народной партии".