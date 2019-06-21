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РИА Новости

Ученые поблагодарили команду Кусто за помощь в ситуации с "китовой тюрьмой"

Вчера, 05:28
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкИсследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, во время пресс-подхода во Владивостоке. Архивное фото
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, во время пресс-подхода во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, во время пресс-подхода во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона поблагодарила команду исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто за помощь в ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье, сообщается на сайте проекта ученого "Китовый заповедник".
В четверг первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили к месту выпуска в Охотском море. Программу по транспортировке и выпуску курирует заместитель директора Российского федерального НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.
Команда Кусто работала с НИИ во время и после ее визита в Россию. После отъезда из России ученые отправили правительству РФ подробный отчет и рекомендации.
"С тех пор мы регулярно контактируем с институтом. Наиболее важным аспектом нашего вклада было то, что киты должны быть возвращены в океан вблизи места, где они были пойманы. Бизиков связался с Чарльзом Виником, исполнительным директором проекта "Китовый заповедник", чтобы выразить свою благодарность за помощь, оказанную нашей командой", - говорится в сообщении.
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"Мы стараемся использовать как можно больше вашего вклада", - написал Бизиков.
Виник отметил, что новость о транспортировке животных стала радостной для команды Кусто.
"Мы рады видеть, что косаток и белух транспортируют в Хабаровск для освобождения. И мы желаем ВНИРО и команде выпуска всяческих успехов в возвращении этих косаток и белух в открытый океан. Это хороший день для китов", - добавил Виник.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
20 июня, 18:23
История "китовой тюрьмы"
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