Команда Кусто поддержала решение о запрете отлова косаток

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн - РИА Новости. Команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто поддержала решение России запретить вылов морских млекопитающих в культурно-развлекательных целях, сообщается на сайте проекта ученого "Китовый заповедник".

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг заявил, что правительство планирует запретить вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставив возможность вылова только в научных целях, а также для народов Крайнего Севера.

"Это важное решение. Нам очень приятно слышать, что Россия заявила, что изменит эту политику. Это должно обозначать завершение отлова и продажи косаток и белух из России в парки развлечений, прежде всего, в Китай", - отметил советник исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто Чарльз Виник, чьи слова приводятся в сообщении.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.