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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске восстановили завод по производству телевизоров

Вчера, 05:06
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ДАМАСК, 21 июн - РИА Новости. Завод по производству телевизоров восстановили в столице Сирии Дамаске после завершения боевых действий, сообщил журналистам директор компании по производству телевизоров "Сироникс" Лоай Аль Майдани.
"Завод был фактически в осаде две недели, здесь было три группировки террористов, сюда попало где-то 400 снарядов. Мы все были очень расстроены, когда предприятие прекратило работу, и мне сложно описать, что чувствую теперь, когда мы снова в строю. Мы очень рады, для нас это второй дом. Например, я здесь проработал 22 года", - сказал он.
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Компания "Сироникс" - крупнейшее государственное предприятие в стране по производству телевизоров. Завод был открыт в 1960 году, но из-за боевых действий не работал пять лет, начиная с 2014 года. Производство техники под этим брендом налажено еще в нескольких филиалах по стране.
На предприятии производятся модели телевизоров разного ценового диапазона - от 100 до 600 долларов. В главном цеху, который расположен в Дамаске, в день выпускается 40 телевизоров. В будущем руководство компании намерено увеличивать объем производства. Есть небольшая проблема с комплектующими, но ее удается решить.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
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