В Дамаске восстановили завод по производству телевизоров

ДАМАСК, 21 июн - РИА Новости. Завод по производству телевизоров восстановили в столице Сирии Дамаске после завершения боевых действий, сообщил журналистам директор компании по производству телевизоров "Сироникс" Лоай Аль Майдани.

"Завод был фактически в осаде две недели, здесь было три группировки террористов, сюда попало где-то 400 снарядов. Мы все были очень расстроены, когда предприятие прекратило работу, и мне сложно описать, что чувствую теперь, когда мы снова в строю. Мы очень рады, для нас это второй дом. Например, я здесь проработал 22 года", - сказал он.

Компания "Сироникс" - крупнейшее государственное предприятие в стране по производству телевизоров. Завод был открыт в 1960 году, но из-за боевых действий не работал пять лет, начиная с 2014 года. Производство техники под этим брендом налажено еще в нескольких филиалах по стране.

На предприятии производятся модели телевизоров разного ценового диапазона - от 100 до 600 долларов. В главном цеху, который расположен в Дамаске, в день выпускается 40 телевизоров. В будущем руководство компании намерено увеличивать объем производства. Есть небольшая проблема с комплектующими, но ее удается решить.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.