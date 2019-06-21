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РИА Новости

В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Вчера, 05:04
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Таким образом, судья удовлетворил запрос адвоката Бини, указывавшего на нарушение принципа "хабеас корпус" по отношению к его подзащитному.
Согласно постановлению, Бини выйдет из тюрьмы в пятницу, 21 июня. Однако ему запрещено покидать Эквадор на время следствия по своему делу, каждую неделю он должен будет отмечаться в правоохранительных органах.
Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан в середине апреля по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
11 июня, 13:40
"Цель – одна". Политолог о запросе США Британии об экстрадиции АссанжаСША направили в Британию официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. О том, как может развиваться ситуация, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
31 мая, 16:53
Пытки и унижение: Великобритания решила морально уничтожить АссанжаСпециалисты бьют тревогу – знаменитый разоблачитель в жутком состоянии. Джулиана Ассанжа буквально изматывают в британской тюрьме. И делают это, судя по всему, показательно.
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорВ мире
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