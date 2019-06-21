Полиция штата Орегон "ловит" разбежавшихся сенаторов-республиканцев

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор штата Орегон Кейт Браун приказала полиции разыскать и возвратить на рабочие места сенаторов-республиканцев, которые саботируют заседание местного законодательного органа.

Отсутствующие в сенате штата республиканцы намерены таким образом воспрепятствовать необходимому кворуму на заседании по законопроекту о лимите на выхлопные газы, который поддерживают демократы.

По данным портала, в настоящий момент "в бегах" находятся все 11 сенаторов-республиканцев, причем некоторые из них скрываются за пределами штата. Демократы обратились к губернатору с требованием задействовать стражей порядка для возвращения коллег.

"Как представитель исполнительной власти я уполномочиваю полицию штата исполнить запрос сенаторов-демократов. Абсолютно неприемлемо, что республиканцы поворачиваются спиной к электорату… Они должны вернуться, чтобы делать работу, для которой они выбраны", - говорится в заявлении губернатора, которая также представляет Демократическую партию.