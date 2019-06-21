Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T04:48Z
https://ria.ru/20190621/1555767793.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Полиция штата Орегон "ловит" разбежавшихся сенаторов-республиканцев

Вчера, 04:48
879
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор штата Орегон Кейт Браун приказала полиции разыскать и возвратить на рабочие места сенаторов-республиканцев, которые саботируют заседание местного законодательного органа.
Отсутствующие в сенате штата республиканцы намерены таким образом воспрепятствовать необходимому кворуму на заседании по законопроекту о лимите на выхлопные газы, который поддерживают демократы.
По данным портала, в настоящий момент "в бегах" находятся все 11 сенаторов-республиканцев, причем некоторые из них скрываются за пределами штата. Демократы обратились к губернатору с требованием задействовать стражей порядка для возвращения коллег.
"Как представитель исполнительной власти я уполномочиваю полицию штата исполнить запрос сенаторов-демократов. Абсолютно неприемлемо, что республиканцы поворачиваются спиной к электорату… Они должны вернуться, чтобы делать работу, для которой они выбраны", - говорится в заявлении губернатора, которая также представляет Демократическую партию.
Конституция штата Орегон позволяет партии парламентского большинства, в данном случае демократам, в принудительном порядке требовать посещения законодательного собрания отсутствующими депутатами.
Президент США Дональд Трамп
12 апреля, 08:00
Трамп заявил о государственном перевороте в Америке
1301103
Обсудить 0
Республиканская партия СШАОрегонСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
В США предложили новый способ снизить "зависимость" Европы от России
РИА
Новости
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Депутат Рады обвинил "патриотов" в "продаже Крыма"
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин. Архивное фото
США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
Глава Еврокомиссии пригрозил Турции мерами из-за действий у берегов Кипра
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Источник сообщил о конфиденциальной обстановке на саммите Евросоюза
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Стетоскоп
Британка "в шутку" послушала сына стетоскопом и обнаружила опасную болезнь
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Первый противодиверсионный катер Грачонок для охраны Росгвардией Крымского моста. Архивное фото
Росгвардия рассказала о достоинствах противодиверсионных катеров "Грачонок"
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп одобрил удары по Ирану, но затем передумал, пишет NYT
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Архивное фото
Блогер Сардаров предположил причину реакции Дзюбы на "Шаурму для Путина"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing. Архивное фото
В "Роскосмосе" считают разговоры о безопасности Starliner преждевременными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Европа не планирует дополнительно финансировать проект ракеты "Рокот-2"
03:29Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Лента новостейМолния