Премьер Грузии пообещал наказать всех виновных в организации беспорядков

ИО министра финансов Грузии Мамука Бахтадзе, выдвинутый парламентским большинством кандидатом на пост премьер-министра Грузии, на пресс-конференции в Тбилиси. 15 июня 2018

ТБИЛИСИ, 21 июн – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что за организацию массовых беспорядков в центре Тбилиси и за все допущенные ошибки в связи с этим инцидентом к ответственности будут привлечены как оппозиционеры, так и члены правящей команды.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек. В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.

Dozens injured in #Tbilisi as protesters demand resignation of top officials pic.twitter.com/2aNJod5jn6 — Ruptly (@Ruptly) June 20, 2019

"Ситуация, которая образовалась в результате тяжелых ошибок некоторых членов нашей команды, что стало причиной искреннего протеста наших сограждан, в первой половине дня была полностью урегулирована нашей политической командой – был прекращен форум, российская делегация покинула страну, лидеры нашей команды сделали соответствующие заявления и сообщили, что детально изучат все и потребуют соответствующего ответа от членов команды. В тоже время, спустя семь часов справедливый протест на проспекте Руставели был использован деструктивными политическими силами, и они вышли за рамки конституции", - заявил премьер на брифинге в ночь на пятницу.

Он также отметил, что сейчас главное - это здоровье всех пострадавших, число которых, по последним данным минздрава, достигло более 70 человек. Глава правительства пообещал, что никто не избежит ответственности.