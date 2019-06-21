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РИА Новости

В Индии развеяли миф о вреде йоги

Вчера, 03:55
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУчастники проекта "Йога в парках" во время тренировки в парке искусств "Музеон" в Москве. Архивное фото
Участники проекта Йога в парках во время тренировки в парке искусств Музеон в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Участники проекта "Йога в парках" во время тренировки в парке искусств "Музеон" в Москве. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн - РИА Новости. Занятия йогой способны кардинально изменить жизнь человека к лучшему, однако эта практика должна включать в себя не только выполнение физических асан, но и каждодневную работу со своим умом, заявил РИА Новости старший сотрудник одной из крупнейших школ преподавания йоги в Нью-Дели - Центра Айенгар Йога - Сасвами Прадхан.
Международный день йоги ежегодно отмечается 21 июня - в день летнего солнцестояния. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 году. Впервые День йоги отмечали в 2015 году - тогда Моди лично присоединился к 35 тысячам участникам массовой медитации в Нью-Дели.
"Йога, вероятно, стала лучшим подарком Индии миру. Именно йогины первыми стали рассматривать человека не просто как набор костей, суставов и мышц, но как единое целое - существо, у которого физическое неразрывно связано с духовным. Столетия практики, которой не было в Европе, позволили сделать массу открытий, которые сегодня Индия предлагает всему человечеству", - сказал Прадхан.
По его убеждению, увлечение йогой способно навсегда преобразить жизнь любого человека при условии, что он или она будет в равной степени уделять внимание физическому и духовному аспектам. Справляться с этим, уверен Прадхан, возможно, даже несмотря на бешеный ритм современной жизни.
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"Работать со своим сознанием можно где угодно: дома, в самолете, за рулем - или даже под водой. Внешние условия не столь важны, если вы понимаете технику и методику. Что касается практики асан (физических упражнений - ред.), то частенько мы потакаем своим слабостям и ищем оправдание, чтобы не заниматься регулярно. При этом найти несколько квадратных метров можно при желании даже в аэропорту или на работе", - отмечает Прадхан.

Йога доступна каждому

Собеседник агентства рассказал, что к йоге в Индии относятся не столько как к национальному достоянию, сколько как к набору ежедневных практик, которые способны выполнять люди, принадлежащие к разным возрастным группам и имеющие различные жизненные установки.
"Кому-то важны личные рекорды, других интересует психологическая реабилитация, третьих - измененные состояния сознания, четвертые ищут в йоге "смысл жизни", пятые - "мокшу", иначе говоря, прекращение бесконечной череды перерождений. Большинство посетителей, конечно, не ставят перед собой столь далеко идущие цели, а занимаются ради поддержания жизненного тонуса", - поведал он.
"Есть такой принцип: подобное притягивается к подобному. Люди приходят и остаются с тем преподавателем, который своей манерой подачи материала стимулирует в них развитие той или иной мотивации, и качествами которого они в какой-то степени обладают", - пояснил Прадхан.
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Йогин поставил точку в жарких спорах о том, кому из людей позволено заниматься йогой, а кому в силу имевших место в прошлом физических или психологических травм следует от этого воздержаться. Оказывается, практиковать эту "гимнастику души и тела" можно каждому.
"Люди получают травмы в любой деятельности, и в этом плане практика асан мало чем отличается от других видов физической культуры. Разумеется, при определенных заболеваниях существуют противопоказания - в этих случаях необходим индивидуальный подход или как минимум консультация преподавателя. Однако, говоря в целом, ограничений для занятий йогой не существует", - прокомментировал собеседник.
Он пояснил, что наиболее распространенной причиной травм при выполнении упражнений является не профессиональная некомпетентность преподавателя, а лень ученика, которая проявляется в неосознанном отношении к собственному телу, нерегулярности тренировок и непоследовательном подходе к занятиям. "Но даже травмы не всегда несут зло для человека. Для кого-то из нас это повод задуматься: "Правильно ли я занимаюсь? Подходит ли мне эта методика?". И в целом, задуматься о важности собственного здоровья и своей жизни", - подытожил Прадхан.
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