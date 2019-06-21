Участники The Black Eyed Peas поделились ожиданиями от концерта в Москве

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Участники группы The Black Eyed Peas рассказали РИА Новости, что обрадовались, когда узнали, что в рамках тура приедут в Москву, они планируют отлично провести время в столице.

Американская группа The Black Eyed Peas возвращается в Москву с новым альбомом Masters of the Sun. Артисты станут хедлайнерами второго дня фестиваля "Усадьба Jazz", который пройдет 22-23 июня в Коломенском.

"Когда мы увидели расписание нашего тура и поняли, что едем в Москву, мы были в восторге. Мы сказали друг другу: "О, это так круто, мы возвращаемся туда!". Мы всегда хорошо проводим время в вашем городе, вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему! Так что на фестивале мы планируем повеселиться вместе со всеми", - рассказали музыканты.

В 2006 году музыканты выступили в Москве на фестивале, который проходил на Васильевском спуске. Они отметили, что этот концерт стал одним из самых ярких воспоминаний в их карьере.