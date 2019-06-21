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РИА Новости
Культура

Участники The Black Eyed Peas поделились ожиданиями от концерта в Москве

Вчера, 03:14
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© AP Photo / Invision/ Amy HarrisУчастники группы The Black Eyed Peas. Архивное фото
Участники группы The Black Eyed Peas. Архивное фото
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Участники группы The Black Eyed Peas. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Участники группы The Black Eyed Peas рассказали РИА Новости, что обрадовались, когда узнали, что в рамках тура приедут в Москву, они планируют отлично провести время в столице.
Американская группа The Black Eyed Peas возвращается в Москву с новым альбомом Masters of the Sun. Артисты станут хедлайнерами второго дня фестиваля "Усадьба Jazz", который пройдет 22-23 июня в Коломенском.
"Когда мы увидели расписание нашего тура и поняли, что едем в Москву, мы были в восторге. Мы сказали друг другу: "О, это так круто, мы возвращаемся туда!". Мы всегда хорошо проводим время в вашем городе, вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему! Так что на фестивале мы планируем повеселиться вместе со всеми", - рассказали музыканты.
В 2006 году музыканты выступили в Москве на фестивале, который проходил на Васильевском спуске. Они отметили, что этот концерт стал одним из самых ярких воспоминаний в их карьере.
The Black Eyed Peas начала формироваться в 1988 году, ее постоянными участниками являются рэперы will.i.am (Уильям Адамс), apl.de.ap (Аллен Пинеда Линдо) и Taboo (Хайме Луис Гомес). Первый альбом коллектива Behind the Front вышел в 1998 году, всего на их счету семь студийных пластинок. Среди их наиболее известных песен записи Where Is The Love, Let's Get It Started, My Humps, Boom Boom Pow.
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