Участники The Black Eyed Peas поделились ожиданиями от концерта в Москве

Американская группа The Black Eyed Peas возвращается в Москву с новым альбомом Masters of the Sun. Артисты станут хедлайнерами второго дня фестиваля "Усадьба Jazz", который пройдет 22-23 июня в Коломенском.

The Black Eyed Peas начала формироваться в 1988 году, ее постоянными участниками являются рэперы will.i.am (Уильям Адамс), apl.de.ap (Аллен Пинеда Линдо) и Taboo (Хайме Луис Гомес). Первый альбом коллектива Behind the Front вышел в 1998 году, всего на их счету семь студийных пластинок. Среди их наиболее известных песен записи Where Is The Love, Let's Get It Started, My Humps, Boom Boom Pow.