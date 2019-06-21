Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T02:51Z
https://ria.ru/20190621/1555767079.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз

02:51
300
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз должен совершенствовать защиту своих коммуникационных сетей и "процессов принятия решений" от внешних угроз и злонамеренных действий, говорится в одобренном в четверг заявлении евросаммита.
"ЕС должен обеспечить скоординированный ответ на гибридные и киберугрозы и укрепить сотрудничество с соответствующими международными субъектами. Евросовет приветствует принятие нового рамочного механизма для точечных ограничительных мер, и работу… для более эффективного сдерживания и борьбы с кибератаками", - говорится в документе.
При этом в нем содержится призыв к учреждениям ЕС и государствам-членам "работать над мерами по повышению устойчивости к кибер-и гибридным угрозам извне", а также совершенствовать "защиту информационно-коммуникационных сетей ЕС и процессов принятия решений от вредоносных действий любых видов".
В мае ЕС утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены, в том числе, против стран-участниц, третьих стран или международных организаций.
Здание Капитолия в Вашингтоне
15 июня, 21:19
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Лидеры ЕС по итогам саммита в октябре прошлого года поручили разработать механизм введения ограничительных мер в ответ на кибератаки по аналогии с санкциями по химоружию.
Источник в структурах ЕС ранее заявлял, что такой режим санкций разрабатывался не специально против РФ, однако поручение по нему было сформировано после заявлений Нидерландов о предотвращении якобы хакерской атаки на ОЗХО и выдворении в связи с этим четырех граждан РФ.
МИД РФ называл эти обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.
При этом в российской СВР не стали комментировать сообщение о высылке россиян. В свою очередь посольство РФ в Швейцарии назвало сообщения СМИ о высылке из Нидерландов подозреваемых в разведывательной деятельности россиян, которой способствовала швейцарская разведка, абсурдными измышлениями.
Глобальная атака вируса-вымогателя
7 августа 2018, 08:00
Могут ли "русские хакеры" устроить в США блэкаут
011000
Обсудить 0
ЕвросоюзРоссияТехнологииВ мире
Рекомендуем
США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
РИА
Новости
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС
Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии прокомментировала призыв Саакашвили к неподчинению
Бари Алибасов. Архивное фото
Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Грузинская патриархия назвала протесты в Тбилиси справедливыми
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
В работе Facebook Messenger произошел сбой
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Участники The Black Eyed Peas поделились ожиданиями от концерта в Москве
03:01Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки ФРС
02:58Евросоюз намерен обеспечить эффективный контроль на внешних границах
02:57Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС
02:51Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз
02:47США и Канада будут сотрудничать по критическому минеральному сырью
02:46Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
02:38В РАН объяснили, почему НАСА не смогло участвовать в проекте "Миллиметрон"
02:34Экс-советник Трампа заявила, что его штаб не координировался с Россией
02:32В ходе акции протеста в Тбилиси пострадала корреспондент "Газеты.ру"
02:27Диетолог Мухина заявила, что не выдавала себя за лечащего врача Алибасова
02:23В ходе протестов в Тбилиси ранили продюсера видеоагентства Ruptly
02:14Евросоюз призвал грузинские власти и протестующих к спокойствию
02:11Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
02:10США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
02:08Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
02:02Мексика выделит Сальвадору 30 миллионов долларов для борьбы с миграцией
02:00Российско-белорусский спутник наблюдения Земли запустят с Восточного
02:00Ученые выяснили, как развал колхозов повлиял на выбросы парниковых газов
01:57В Мексике похитили американского студента
Лента новостейМолния