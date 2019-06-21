Евросоюз намерен защитить свои коммуникационные сети от внешних угроз

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Евросоюз должен совершенствовать защиту своих коммуникационных сетей и "процессов принятия решений" от внешних угроз и злонамеренных действий, говорится в одобренном в четверг заявлении евросаммита.

"ЕС должен обеспечить скоординированный ответ на гибридные и киберугрозы и укрепить сотрудничество с соответствующими международными субъектами. Евросовет приветствует принятие нового рамочного механизма для точечных ограничительных мер, и работу… для более эффективного сдерживания и борьбы с кибератаками", - говорится в документе.

При этом в нем содержится призыв к учреждениям ЕС и государствам-членам "работать над мерами по повышению устойчивости к кибер-и гибридным угрозам извне", а также совершенствовать "защиту информационно-коммуникационных сетей ЕС и процессов принятия решений от вредоносных действий любых видов".

В мае ЕС утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены, в том числе, против стран-участниц, третьих стран или международных организаций.

Лидеры ЕС по итогам саммита в октябре прошлого года поручили разработать механизм введения ограничительных мер в ответ на кибератаки по аналогии с санкциями по химоружию.

Источник в структурах ЕС ранее заявлял, что такой режим санкций разрабатывался не специально против РФ, однако поручение по нему было сформировано после заявлений Нидерландов о предотвращении якобы хакерской атаки на ОЗХО и выдворении в связи с этим четырех граждан РФ.

МИД РФ называл эти обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.