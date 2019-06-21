В работе Facebook Messenger произошел сбой

По данным портала, больше всего жалоб поступило на проблемы с получением сообщений (45%) и соединением (31%). Возникают также проблемы с авторизацией (23%).

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США и Великобритании. В России сбоев пока не наблюдается.