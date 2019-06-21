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РИА Новости

В работе Facebook Messenger произошел сбой

01:46
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пользователи приложения Facebook Messenger из ряда стран сообщают о сбоях в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте, проблемы начались около 00:48 мск.
По данным портала, больше всего жалоб поступило на проблемы с получением сообщений (45%) и соединением (31%). Возникают также проблемы с авторизацией (23%).
Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США и Великобритании. В России сбоев пока не наблюдается.
Руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
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ВеликобританияСШАFacebook, Inc.Технологии
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