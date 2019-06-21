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РИА Новости

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о новой встрече по Карабаху

01:17
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ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана договорились провести новую встречу по карабахскому урегулированию, говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).
Руководители внешнеполитических ведомств двух стран Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели очередную встречу 20 июня в Вашингтоне.
"Министры иностранных дел договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей", - говорится в заявлении посредников по итогам вашингтонской встречи, размещенном на сайте ОБСЕ.
В документе отмечается, что в ходе беседы с сопредседателями главы МИД согласились с важностью использования в полной мер существующих прямых каналов связи для быстрого реагирования и снижения риска эскалации.
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Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру и способствующей предметным переговорам, гласит документ. Сопредседатели также призвали стороны подтвердить обязательство по неукоснительному соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от провокационных шагов, включая действия снайперов и инженерные работы вдоль линии соприкосновения и международной границы.
"Министры иностранных дел разъяснили свои позиции и ожидания, касающиеся осуществления гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных посредниками во время их последней поездки в регион", - говорится в заявлении.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном КарабахеПодробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости.
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Зограб МнацаканянОБСЕЭльмар МамедъяровНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеВ мире
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