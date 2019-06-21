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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Евросоюз поприветствовал мирную передачу власти в Молдавии

01:07
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Сотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов у здания Парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Саммит ЕС приветствовал мирную передачу власти в Молдавии, поручил ЕК разработать комплекс конкретных мер по поддержке республики, говорится в одобренном в четверг заявлении.
"Евросовет приветствует мирную передачу власти в Молдавии и предлагает Европейской комиссии и высокому представителю по внешней политике разработать комплекс конкретных мер по поддержке республики на основе последовательного осуществления реформ в соответствии с соглашением об ассоциации", - говорится в документе.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
11 июня, 16:18
Политолог: в Молдавии сложилась "уникальная ситуация" Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение о том, как будет складываться ситуация в стране.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.
Участники митинга сторонников Демократической партии у здания правительства Молдавии в Кишиневе
10 июня, 18:22
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
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Политический кризис в МолдавииЕвросоюзМолдавияВ мире
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