Евросоюз поприветствовал мирную передачу власти в Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Саммит ЕС приветствовал мирную передачу власти в Молдавии, поручил ЕК разработать комплекс конкретных мер по поддержке республики, говорится в одобренном в четверг заявлении.
"Евросовет приветствует мирную передачу власти в Молдавии и предлагает Европейской комиссии и высокому представителю по внешней политике разработать комплекс конкретных мер по поддержке республики на основе последовательного осуществления реформ в соответствии с соглашением об ассоциации", - говорится в документе.
11 июня, 16:18Политолог: в Молдавии сложилась "уникальная ситуация" Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение о том, как будет складываться ситуация в стране.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства премьера Молдавии Майи Санду.