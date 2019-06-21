В конгрессе США предостерегли Трампа от эскалации напряженности с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси предостерегла администрацию Дональда Трампа от эскалации напряженности с Ираном.
"В свете того, что Иран сбил беспилотник США, важно быть в постоянном общении с нашими союзниками, признать, что мы имеем дело с противником, а также сделать все для деэскалации ситуации", - написала Пелоси в Twitter.
"Ситуация опасная, напряженность велика, и это требует твердого, умного и стратегического, а не безрассудного подхода", - добавила Пелоси.
Она также отметила, что любой военный конфликт с Ираном потребует разрешения конгресса. Вопрос о том, какие военные меры может принимать администрация без санкции конгресса, по-разному трактуется в США, и общего понимания правил не существует. Конституция США предусматривает, чтобы конгресс давал администрации разрешение на военные действия, но споры о том, что считать "военными действиями", продолжаются.
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