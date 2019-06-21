В конгрессе США предостерегли Трампа от эскалации напряженности с Ираном

Она также отметила, что любой военный конфликт с Ираном потребует разрешения конгресса. Вопрос о том, какие военные меры может принимать администрация без санкции конгресса, по-разному трактуется в США, и общего понимания правил не существует. Конституция США предусматривает, чтобы конгресс давал администрации разрешение на военные действия, но споры о том, что считать "военными действиями", продолжаются.