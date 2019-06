The Black Eyed Peas: вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему!

Американская группа The Black Eyed Peas возвращается в Москву с альбомом Masters of the Sun – новой вехой в творчестве популярного коллектива, который существует на мировой музыкальной арене более 20 лет. Артисты станут хедлайнерами второго дня фестиваля "Усадьба Jazz", который пройдет 22-23 июня в Коломенском. Накануне столичного концерта участники коллектива will.i.am (Уильям Адамс), apl.de.ap (Аллен Пинеда Линдо) и Taboo (Хайме Луис Гомес) рассказали в интервью РИА Новости о том, за что они любят Москву, как изменился хип-хоп за годы их творчества и почему они готовы слушать песню Where Is The Love снова и снова. Беседовала Валерия Высокосова.

– Вы станете хэдлайнерами фестиваля "Усадьба Jazz" в Москве. Что вы ждете от этого выступления?

– Когда мы увидели расписание нашего тура и поняли, что едем в Москву, мы были в восторге. Мы сказали друг другу: "О, это так круто, мы возвращаемся туда!". Мы всегда хорошо проводим время в вашем городе, вы, русские, знаете, как отрываться по-настоящему! Так что на фестивале мы планируем повеселиться вместе со всеми.

– Приятно слышать, думаю, у вас получится! Вы приезжаете с новым альбомом Masters of the Sun, который вышел спустя восемь лет после вашего последнего релиза. Скажите, легко ли вам далась эта пластинка?

– На самом деле, работать над альбомом Masters of the Sun было довольно сложно, но очень увлекательно. Он напоминает нашу первую пластинку, которая вышла в 1998 году. Трудность была в том, что мы старались быть внимательными к деталям, мы хотели сделать и песни, которые попадут на радио, и песни для души. Но мы довольны результатом, как нам кажется, в альбоме есть правильный флоу (манера исполнения, термин из хип-хоп музыки – ред.). Кроме того, мы довольны сотрудничеством со всеми музыкантами, которые приняли участие в записи – и CL (корейская рэп-исполнительница – ред.), и Slick Rick (американский рэп-исполнитель – ред.), и Николь Шерзингер (вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls – ред).

– То есть для вас этот альбом – как возвращение к истокам? Или перезагрузка?

– Для нас это скорее празднование 20-летия с выхода первого альбома, попытка взглянуть на то, с чего мы начали, как мы развивались, какая музыка нас вдохновляла. Все это так или иначе отражает Masters of the Sun.

– Во многих своих песнях вы старались затрагивать важные темы. Например, один из наиболее популярных треков The Black Eyed Peas под названием Where Is The Love появился после трагедии 11 сентября 2001 года в США, и в целом звучал как отклик на события того времени, возросшее напряжение по всему миру. О чем вы хотите сказать людям сейчас?

– Be Nice! Be Nice! ("Будь милым", название нового сингла The Black Eyed Peas, выпущенного в начале июня совместно с рэпером Snoop Dogg – ред.). Мы осознаем влияние музыки, и мы его ценим. На самом деле, мы по-прежнему считаем, что в мир нужно нести любовь.

– Сейчас хип-хоп музыка занимает ведущие позиции в музыкальном мире, в России рэп-исполнители выходят на первый план. И вы сами тоже выпустили хип-хоп альбом. Как, по-вашему, хип-хоп изменился за эти годы?

– Как и любое другое направление музыки, хип-хоп сильно изменился. Новый хип-хоп местами хорош, местами – не очень. Изменилась сама форма выражения. Самое прекрасное во всем этом то, что хип-хоп стал интернациональным.

– Мы уже не раз поговорили о прошедшем времени, но главное, что все это время вы продолжаете работать вместе. Может, поделитесь воспоминаниями об этом пути?

– Например, несколько лет назад мы выступали на Красной площади, прямо у стен Кремля. Это потрясающее воспоминание! Мы ценим любовь российской публики к музыке, которую делает The Black Eyed Peas.

– Какую из ваших собственных песен вы могли бы назвать любимой?

– apl.de.ap: Ох, непростой вопрос. Я, пожалуй, назову Where Is The Love. Она мне никогда не надоедает, всегда вызывает особенное чувство, ностальгию. Этот вопрос всегда остается актуальным, его надо задавать чаще, особенно если учесть ситуацию, которая складывается в мире, в обществе.

Taboo: Where Is The Love вне конкуренций, конечно. Если говорить о новом альбоме, то я выбираю Constant. Мне нравится развитие в этой песне, нравится, что она напоминает ранних The Black Eyed Peas.