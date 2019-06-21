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РИА Новости
Туризм

В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу

00:07
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© Depositphotos / info@elsa.co.zaБелая акула
Белая акула
© Depositphotos / info@elsa.co.za
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В штате Нью-Джерси (США) спортсмены, возвращаясь после турнира по рыбной ловле, чуть не поймали большую белую акулу, сообщает 6ABC.
Рыбаки - Скотт и Джефф Крилли - часто участвуют в таких соревнованиях. Возвращаясь с очередного турнира, они заметили огромного попутчика.
"Мы были готовы вернуться домой, но вдруг увидели тень. Мы не поняли, что это такое, замерли и увидели шоу", - рассказал Скотт.
Рыбаки пришли в восторг, когда акула медленно приблизилась к лодке, и они смогли вблизи увидеть величественного хищника.
Джефф Крилли, разместивший видео, предположил, что акула была около пяти метров длинной. Он пояснил, что она съела мешок с приманкой, и отметил, что это был его "лучший день на воде".
Эксперты подтвердили, что рыбаки действительно встретились с большой белой акулой.
Большая белая акула
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