В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В штате Нью-Джерси (США) спортсмены, возвращаясь после турнира по рыбной ловле, чуть не поймали большую белую акулу, В штате Нью-Джерси (США) спортсмены, возвращаясь после турнира по рыбной ловле, чуть не поймали большую белую акулу, сообщает 6ABC.

Рыбаки - Скотт и Джефф Крилли - часто участвуют в таких соревнованиях. Возвращаясь с очередного турнира, они заметили огромного попутчика.

"Мы были готовы вернуться домой, но вдруг увидели тень. Мы не поняли, что это такое, замерли и увидели шоу", - рассказал Скотт.

Рыбаки пришли в восторг, когда акула медленно приблизилась к лодке, и они смогли вблизи увидеть величественного хищника.

Джефф Крилли, разместивший видео, предположил, что акула была около пяти метров длинной. Он пояснил, что она съела мешок с приманкой, и отметил, что это был его "лучший день на воде".