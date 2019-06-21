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РИА Новости
Культура

Джонни Депп вместе с Hollywood Vampires спел песню из нового альбома

01:47
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса "Олимпийский". 28 мая 2018
Актер Джонни Депп и гитарист Джо Перри во время выступления в составе группы Hollywood Vampires на сцене спортивного комплекса Олимпийский. 28 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американский актер и музыкант Джонни Депп выступил вместе со своей группой Hollywood Vampires ("Голливудские вампиры") на концерте Джимми Киммела. Рокеры исполнили две песни: "Heroes" Дэвида Боуи, которую спел Джонни Депп, и "I Want My Now" из нового альбома группы - "Rise", сообщает журнал Rolling Stones.
Рок-группа Hollywood Vampires дала небольшой концерт, чтобы вспомнить старую школу рока. Так, Джонни Депп спел "Heroes" британского рок-музыканта Дэвида Боуи, превратив песню в тяжелую "металлическую" балладу.
"Каждый из нас: Джо, Джонни, Томми (Томми Хенриксен - музыкант, автор песен - Прим.ред.) и я написали песни для альбома "Rise". Главное отличие от первого альбома Hollywood Vampires – я не пытался изменить песни. У каждого из нас свое видение, поэтому новый альбом будет звучать очень круто. Думаю, "Rise" в полной мере покажет, как звучат "Вампиры", так как все-таки первый альбом мы в большей степени посвятили нашим ушедшим рок-н-ролльным братьям", - сказал вокалист Hollywood Vampires Элис Купер.
"I Want My Now" - первый трек из нового альбома группы "Rise". Альбом из 16 треков стал второй полноформатной пластинкой группы, которая выйдет 21 июня.
Hollywood Vampires — американская рок-группа, которую в 2015 году основали Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри.
Актер Джонни Депп
9 июня, 08:00
Немного безумец, но, несомненно, гений. Джонни Деппу – 56Наибольшую известность Джонни Деппу принесли роли в фильмах Тима Бертона, а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря". В 2012 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер. Сегодня, 9 июня, актеру исполняется 56 лет. О том, как менялись его персонажи и сам Джонни – в нашей фотоподборке.
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КультураМузыкаШоу-бизнесДжонни ДеппДэвид Боуи
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