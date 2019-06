Джонни Депп вместе с Hollywood Vampires спел песню из нового альбома

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Американский актер и музыкант Джонни Депп выступил вместе со своей группой Hollywood Vampires ("Голливудские вампиры") на концерте Джимми Киммела. Рокеры исполнили две песни: "Heroes" Дэвида Боуи, которую спел Джонни Депп, и "I Want My Now" из нового альбома группы - "Rise", сообщает журнал Rolling Stones.