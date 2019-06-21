Джонни Депп вместе с Hollywood Vampires спел песню из нового альбома

Немного безумец, но, несомненно, гений. Джонни Деппу – 56 Наибольшую известность Джонни Деппу принесли роли в фильмах Тима Бертона, а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря". В 2012 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер. Сегодня, 9 июня, актеру исполняется 56 лет. О том, как менялись его персонажи и сам Джонни – в нашей фотоподборке.