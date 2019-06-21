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РИА Новости

Кинологическая служба МВД России

Вчера, 05:46
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСлужебная собака обнюхивает автомобиль во время соревнований специалистов-кинологов
Служебная собака обнюхивает автомобиль во время соревнований специалистов-кинологов
© РИА Новости / Антон Вергун
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В России использовать собак для решения служебных задач начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василия Лебедева. Он также стал одним из инициаторов создания Российского общества поощрения собак к полицейской и охранной службе, которое начало функционировать в Санкт-Петербурге с сентября 1908 года. В октябре того же года Лебедев провел первую Всероссийскую выставку служебных полицейских собак. На ней присутствовали высшие сановники государства. С этого момента началась серьезная работа над созданием специальных методик по дрессировке служебных собак всех направлений, то есть стала закладываться теоретическая основа дрессировки в России.
21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие первого в России питомника полицейских сыскных собак, на базе которого была создана школа дрессировщиков. Данный питомник стал первым кинологическим подразделением МВД России. Эта дата и стала основанием для учреждения Дня кинологических подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации. Он был утвержден приказом МВД России от 18 июня 2004 года.
В первой школе дрессировщиков собак на четырехмесячных курсах обучались полицейские, жандармы, а позднее и солдаты. В октябре 1909 года состоялись публичные испытания первого выпуска полицейских дрессировщиков и их воспитанников. Главная судейская коллегия единодушно признала первым учеником школы околоточного надзирателя московской полиции Владимира Дмитриева с его одиннадцатимесячным доберман-пинчером по кличке Треф.
Впоследствии эта собака участвовала в раскрытии около 1500 преступлений.
К декабрю 1912 года полицейские сыскные собаки стали применяться для раскрытия преступлений более чем в 50 губерниях России. К началу Первой мировой войны (1914-1918) в империи было более ста питомников служебных собак, а численность проводников-дрессировщиков в полиции и жандармерии составила свыше 500 человек.
В годы Первой мировой и Гражданской войн, послевоенной разрухи служебное собаководство пришло в упадок. 4 ноября 1919 года специальным распоряжением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР на местах были созданы первые кинологические группы при отделах народной милиции. Вскоре появились первые государственные школы служебного собаководства и питомники служебных собак.
В 1920 году в Петрограде (до 1914 года и с 1991 года – Санкт-Петербург, в 1924-1991 годах – Ленинград) была организована школа-питомник собак-ищеек для уголовного розыска. С середины 1920-х годов стали ввозить из-за границы и успешно разводить служебных собак – эрдельтерьеров, доберманов, немецких овчарок.
Подготовка кинологов и служебных собак в этот период основывалась на достижениях немецкой школы. Лишь в середине 1920-х годов ученый-кинолог Всеволод Языков (1896-1941) разработал и внедрил в практику научные методы дрессировки и применения служебных собак, которые получили широкое признание. В основу его работ легли открытия Ивана Павлова, создателя учения о высшей нервной деятельности.
В советско-финляндской войне (1939-1940) служебные собаки использовались в качестве связных, санитарных, а также для поиска снайперов и автоматчиков противника, укрывающихся на деревьях.
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) на фронтах формировались специальные кинологические отряды для саперной работы и санитарной службы. Собаки взрывали фашистские танки, обнаруживали и вывозили раненых, отыскивали мины, обеспечивали устойчивую связь, ходили в разведку, охраняли тылы действующих войск, преследовали шпионов и диверсантов, задерживали бандитов и перевозили грузы.
В послевоенное время во внутренних войсках служебные собаки использовались в караулах и в составе войсковых нарядов для проверки состояния контрольно-следовых полос, обыска транспорта и грузов, местности, территорий жилых и производственных зон исправительно-трудовых учреждений, конвоирования осужденных, розыска преступников по следам, несения караульной службы.
С ростом террористических угроз получило широкое развитие применение специальных собак по поиску взрывчатых веществ. Первые собаки, способные обнаруживать взрывчатку, были подготовлены в СССР в 1988 году.
В настоящее время спокойствие и безопасность граждан помогают обеспечивать сотрудники 978 кинологических подразделений и около 13,5 тысяч служебных собак. Кинологи с собаками ежедневно выезжают на места происшествий, участвуют в охране общественного порядка и общественной безопасности, оперативно-розыскных мероприятиях, в процессуальных действиях по возбужденным уголовным делам. Применение собак в оперативно-служебной деятельности подразделений МВД России в 2018 году способствовало раскрытию более 36 тысяч преступлений. При участии специалистов-кинологов и их питомцев обнаружено более 120 килограммов взрывчатых веществ, более 900 килограммов наркотических веществ растительного и более 200 килограммов – синтетического происхождения.
В системе МВД России насчитывается около сорока видов пород служебных собак. Некоторые из них выполняют полный спектр служебно-розыскной работы, другие задействованы на определенных ее участках.
Наиболее распространенными считаются такие породы, как немецкая, бельгийская, восточно-европейская овчарка, лабрадор, ротвейлер.
Наиболее универсальны немецкие овчарки: они хорошо работают по следу, ищут наркотики, обнаруживают оружие и взрывчатку. Неплохо зарекомендовали они себя и в конвойной службе. Лабрадоров и ротвейлеров используют на службе по поиску и обнаружению оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотиков. Кавказских и среднеазиатских овчарок используют в основном для охраны объектов. Практика показывает, что именно эти породы служебных собак в полной мере подходят для использования на службе в суровых погодных условиях.
Для поиска наркотических средств используют спаниелей, ризеншнауцеров и лабрадоров – их называют нюхачами. Также в деятельности МВД России нашли свое применение собаки редко встречающихся пород – бордер-колли, бассет-, бленд-хаунд. Эти собаки применяются при производстве судебной экспертизы индивидуального запаха человека в Экспертно-криминалистическом центре МВД России и экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел, как собаки-детекторы.
Специалисты всего мира постоянно работают над совершенствованием мер обеспечения безопасности, ищут новые эффективные способы борьбы с преступностью, внедряют различные инновационные технологии. Между тем точность техники на порядок уступает чувствительности обоняния собаки, и заменить это животное по ряду направлений деятельности в правоохранительных органах вряд ли возможно. Именно по этой причине служебно-розыскные собаки занимают особое положение в полицейских (милицейских) службах практически всех стран мира, в том числе и в России.
Все кинологи, поступающие на службу в полицию, в обязательном порядке проходят специальную подготовку вместе со своими собаками. В системе органов внутренних дел Российской Федерации имеются специализированные образовательные организации (Ростовская школа служебно-розыскного собаководства и ее филиал в Егорьевске Московской области, Уфимская школа по подготовке специалистов кинологов, Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института), где они получают теоретические и практические знания, навыки и умения. В процессе обучения под руководством опытных преподавателей и инструкторов организуются и проводятся занятия по поиску людей по их запаховым следам, по обнаружению наркотических и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, моделируются ситуации, приближенные к работе полицейских в реальных условиях. Также будущие кинологи учатся работать в составе следственно-оперативных групп. Особое внимание уделяется формированию у слушателей способности принимать решения в нестандартных ситуациях с ограниченным ресурсом времени.
Для обеспечения координации деятельности органов внутренних дел по охране правопорядка в общественных местах, предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию преступлений и розыску лиц посредством применения служебных собак постановлением правительства от 14 февраля 2012 года было создано федеральное казенное учреждение "Центр кинологического обеспечения МВД России". В его задачи также входит развитие материально-технического обеспечения ведомственной кинологии, организация и осуществление разведения, отбора, дрессировки, содержания и ветеринарного обслуживания служебных собак в системе МВД России, а также формирование и ведение для этих целей специализированного учета.
Начальник ФКУ "Центр кинологического обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации" – полковник полиции Сергей Качкин.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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