На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи

Участники спуска с горы в купальниках делают селфи на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
Участники спуска с горы в купальниках делают селфи на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.
Туристка делает селфи с жирафом в зоопарке Safari World на окраине Бангкока.
Туристка делает селфи с жирафом в зоопарке Safari World на окраине Бангкока.
Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале.
Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале.
Игроки волейбольного "Динамо" Анастасия Самойленко и Екатерина Ефимова фотографируются после матча.
Игроки волейбольного "Динамо" Анастасия Самойленко и Екатерина Ефимова фотографируются после матча.
Девушки фотографируются с президентом Владимиром Путиным на праздновании Дня города в Москве в 2016 году.
Девушки фотографируются с президентом Владимиром Путиным на праздновании Дня города в Москве в 2016 году.
Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Новосибирске.
Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Новосибирске.
Участники красочного забега вокруг спорткомплекса "Лужники" в Москве.
Участники красочного забега вокруг спорткомплекса "Лужники" в Москве.
Участница празднования Широкой Масленицы фотографируется на фоне "сожженной Бастилии" в деревне Никола-Ленивец.
Участница празднования Широкой Масленицы фотографируется на фоне "сожженной Бастилии" в деревне Никола-Ленивец.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Игроки баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов и Иван Лазарев во время фотосессии.
Игроки баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов и Иван Лазарев во время фотосессии.
Кадр из телеэпизода "Мистер Бин выходит в город".
Кадр из телеэпизода "Мистер Бин выходит в город".
Девушка делает селфи в арт-инсталляции под названием The Beach на ежегодном Сиднейском фестивале.
Девушка делает селфи в арт-инсталляции под названием The Beach на ежегодном Сиднейском фестивале.
Болельщица сборной Колумбии перед матчем 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии.
Болельщица сборной Колумбии перед матчем 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии.
Модель делает селфи во время показа на Неделе моды Австралии в Сиднее.
Президент Франции Эммануэль Макрон с жителями квартала Орлеан на острове Сен-Мартен в Карибском море.
Президент Франции Эммануэль Макрон с жителями квартала Орлеан на острове Сен-Мартен в Карибском море.
Тренерский штаб сборной Бельгии радуется победе после окончания матча за третье место Чемпионата мира по футболу.
Тренерский штаб сборной Бельгии радуется победе после окончания матча за третье место Чемпионата мира по футболу.
Болельщики сборной России радуются забитой шайбе команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Болельщики сборной России радуются забитой шайбе команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Девушка делает селфи на смотровой площадке небоскреба Майнтауэр во Франкфурте.
Девушка делает селфи на смотровой площадке небоскреба Майнтауэр во Франкфурте.
Модели на выставке Motorsport Expo в Москве.
В Индии фермер устроил свадьбу коровы Пунам с быком Арджуном, чтобы показать, как важны эти животные. На фото — селфи с "невестой".
В Индии фермер устроил свадьбу коровы Пунам с быком Арджуном, чтобы показать, как важны эти животные. На фото — селфи с "невестой".
Китайский турист делает селфи перед зданием Старой оперы во Франкфурте.
Китайский турист делает селфи перед зданием Старой оперы во Франкфурте.
Участницы бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.
Участницы бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.
Конкурсантки Мисс Вселенная фотографируются на борту яхты
Конкурсантки Мисс Вселенная фотографируются на борту яхты