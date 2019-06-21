На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи

Двадцать первого июня в мире отмечают День селфи. Праздник появился всего несколько лет назад и уже завоевал популярность у любителей фотографироваться на камеру мобильного телефона при каждом удобном случае. Автопортреты, которыми хочется поделиться, — в подборке Ria.ru.