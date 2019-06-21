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РИА Новости

На свадьбе у буренки и в открытом космосе: самые забавные селфи

Вчера, 09:00
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Двадцать первого июня в мире отмечают День селфи. Праздник появился всего несколько лет назад и уже завоевал популярность у любителей фотографироваться на камеру мобильного телефона при каждом удобном случае. Автопортреты, которыми хочется поделиться, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Участники спуска с горы в купальниках делают селфи на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel, делают селфи на склоне горнолыжного курорта Роза Хутор
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Участники спуска с горы в купальниках делают селфи на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочинском национальном парке.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© AFP 2019 / Pornchai Kittiwongsakul

Туристка делает селфи с жирафом в зоопарке Safari World на окраине Бангкока.

Турист делает селфи с жирафом в зоопарке Safari World на окраине Бангкока
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Туристка делает селфи с жирафом в зоопарке Safari World на окраине Бангкока.

© AFP 2019 / Pornchai Kittiwongsakul
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале.

Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
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Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Игроки волейбольного "Динамо" Анастасия Самойленко и Екатерина Ефимова фотографируются после матча.

Игроки ВК Динамо Анастасия Самойленко и Екатерина Ефимова фотографируются после победы в финальном матче Кубка ЕКВ среди женщин между ВК Динамо и ВК Галатасарай
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Игроки волейбольного "Динамо" Анастасия Самойленко и Екатерина Ефимова фотографируются после матча.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируются с президентом Владимиром Путиным на праздновании Дня города в Москве в 2016 году.

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
5 из 27

Девушки фотографируются с президентом Владимиром Путиным на праздновании Дня города в Москве в 2016 году.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Новосибирске.

Члены клуба закаливания и зимнего плавания на регулярной тренировке на озере в Ленинском районе Новосибирска
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Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники красочного забега вокруг спорткомплекса "Лужники" в Москве.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве
7 из 27

Участники красочного забега вокруг спорткомплекса "Лужники" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участница празднования Широкой Масленицы фотографируется на фоне "сожженной Бастилии" в деревне Никола-Ленивец.

Участница празднования Широкой Масленицы фотографируется на фоне сожженой Бастилии на территории деревни Никола-Ленивец
8 из 27

Участница празднования Широкой Масленицы фотографируется на фоне "сожженной Бастилии" в деревне Никола-Ленивец.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре
9 из 27

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игроки баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов и Иван Лазарев во время фотосессии.

Игроки ПБК ЦСКА Никита Курбанов и Иван Лазарев во время фотосессии на презентации ПБК ЦСКА сезона 2016/2017 в рамках проведения медиа-дня Евролиги в УСК ЦСКА в Москве
10 из 27

Игроки баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов и Иван Лазарев во время фотосессии.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает на Павло-Очаковской косе Азовского моря в Ростовской области.
Девушка отдыхает на Павло-Очаковской косе Азовского моря в Ростовской области
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Девушка отдыхает на Павло-Очаковской косе Азовского моря в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© Central Television (1990)

Кадр из телеэпизода "Мистер Бин выходит в город".

Кадр из телеэпизода Мистер Бин выходит в город
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Кадр из телеэпизода "Мистер Бин выходит в город".

© Central Television (1990)
© AFP 2019 / Peter Parks

Девушка делает селфи в арт-инсталляции под названием The Beach на ежегодном Сиднейском фестивале.

Девушка делает селфи в арт-инсталляции под названием The Beach в рамках ежегодного Сиднейского фестиваля
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Девушка делает селфи в арт-инсталляции под названием The Beach на ежегодном Сиднейском фестивале.

© AFP 2019 / Peter Parks
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2019 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2019 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
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Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2019 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Болельщица сборной Колумбии перед матчем 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии.

Болельщица сборной Колумбии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии
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Болельщица сборной Колумбии перед матчем 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2019 / William West

Модель делает селфи во время показа на Неделе моды Австралии в Сиднее.

Модель делает селфи во время показа коллекции на Неделе моды Австралии в Сиднее
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Модель делает селфи во время показа на Неделе моды Австралии в Сиднее.

© AFP 2019 / William West
© AFP 2019 / Eliot Blondet/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон с жителями квартала Орлеан на острове Сен-Мартен в Карибском море.

Президент Франции Эммануэль Макрон с жителями квартала Орлеан на острове Сен-Мартен в Карибском море.
17 из 27

Президент Франции Эммануэль Макрон с жителями квартала Орлеан на острове Сен-Мартен в Карибском море.

© AFP 2019 / Eliot Blondet/Pool
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Тренерский штаб сборной Бельгии радуется победе после окончания матча за третье место Чемпионата мира по футболу.

Тренерский штаб сборной Бельгии радуется победе после окончания матча за третье место чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Англии
18 из 27

Тренерский штаб сборной Бельгии радуется победе после окончания матча за третье место Чемпионата мира по футболу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Болельщики сборной России радуются забитой шайбе команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Болельщики сборной России делаю селфи
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Болельщики сборной России радуются забитой шайбе команды в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AP Photo / DPA/Arne Dedert

Девушка делает селфи на смотровой площадке небоскреба Майнтауэр во Франкфурте.

Девушка делает селфи во Франкфурте, Германия
20 из 27

Девушка делает селфи на смотровой площадке небоскреба Майнтауэр во Франкфурте.

© AP Photo / DPA/Arne Dedert
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Модели на выставке Motorsport Expo в Москве.

Модели на выставке Motorsport Expo в КВЦ Сокольники в Москве
21 из 27

Модели на выставке Motorsport Expo в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2019 / Sam Panthaky

В Индии фермер устроил свадьбу коровы Пунам с быком Арджуном, чтобы показать, как важны эти животные. На фото — селфи с "невестой".

Виджай Парсана делает селфи со своей коровой Пунаме накануне ее свадьбы с быком Арджуне
22 из 27

В Индии фермер устроил свадьбу коровы Пунам с быком Арджуном, чтобы показать, как важны эти животные. На фото — селфи с "невестой".

© AFP 2019 / Sam Panthaky
© AP Photo / Michael Probst

Китайский турист делает селфи перед зданием Старой оперы во Франкфурте.

Китайский турист снимает селфи перед Старой оперой во Франкфурте, Германия
23 из 27

Китайский турист делает селфи перед зданием Старой оперы во Франкфурте.

© AP Photo / Michael Probst
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Участницы бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.

Дебютантки перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
24 из 27

Участницы бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко / Перейти в фотобанкСелфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос 3 февраля 2016 года.
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
25 из 27
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос 3 февраля 2016 года.
© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко
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© Bullit Marquez

Конкурсантки Мисс Вселенная фотографируются на борту яхты

Конкурсантки Мисс Вселенная делают селфи на борту яхты
26 из 27

Конкурсантки Мисс Вселенная фотографируются на борту яхты

© Bullit Marquez
© AFP 2019 / Mohd Rasfan Девушки делают селфи на смотровой площадке в Куала-Лампуре
Девушки делают селфи на смотровой площадке в Куала-Лампуре
27 из 27
© AFP 2019 / Mohd Rasfan
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