Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T21:08Z
https://ria.ru/20190620/1555763243.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155566/20/1555662094_152:692:2317:1910_1036x0_80_0_0_00626e7985a680a0947950c8743e7924.jpg
РИА Новости

Врачи зафиксировали улучшение состояния пострадавшего в драке в Чемодановке

Вчера, 21:08
410
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка. Архивное фото
ПЕНЗА, 20 июн - РИА Новости. Врачи фиксируют заметную положительную динамику у жителя села Чемодановка близ Пензы, которого госпитализировали после массовой драки, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областного минздрава.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один находился в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.
Въезд в Чемодановку
19 июня, 22:45
Пензенский губернатор рассказал о ситуации в Чемодановке после конфликта
"Пациент продолжает находиться на лечении в областной больнице имени Н.Н. Бурденко. Врачи отмечают в его состоянии хорошую положительную динамику", - сказала собеседница агентства.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
19 июня, 22:42
Власти сообщили о погашении кредита погибшего в драке в Чемодановке
210000
Обсудить 0
Массовая драка в Пензенской областиПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
РИА
Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
В Мексике похитили американского студента
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
Пензенские власти опровергли информацию о возвращении цыган в Чемодановку
Лента
новостей
На месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском. Архивное фото
Семьям погибших под Хабаровском пилотов Як-18 выплатили по миллиону рублей
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Жителя Норильска заподозрили в участии в боях на стороне ИГ* в Сирии
Бари Алибасов. Архивное фото
Диетолог Марият Мухина объяснила, почему к Алибасову приехала полиция
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Грузии митингующие штурмуют здание парламента
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Власти сообщили о погашении кредита погибшего в драке в Чемодановке
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины
На "Армии-2019" представят секретные разработки в сфере бронетехники
Бари Алибасов в своей квартире
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
Лента новостейМолния