Врачи зафиксировали улучшение состояния пострадавшего в драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 20 июн - РИА Новости. Врачи фиксируют заметную положительную динамику у жителя села Чемодановка близ Пензы, которого госпитализировали после массовой драки, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областного минздрава.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один находился в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии.

"Пациент продолжает находиться на лечении в областной больнице имени Н.Н. Бурденко. Врачи отмечают в его состоянии хорошую положительную динамику", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.