В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.

По информации ведомства, 17 июня на окраине Азова трое 15-16 летних подростков и их 47-летний знакомый избили местного жителя. "От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.