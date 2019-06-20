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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на критику "Единой России"

Вчера, 20:57
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
По словам главы государства, партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения.
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"Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге", — отметил Путин.

В 90-е страна была на грани

Вместе с тем президент раскритиковал деятельность руководства страны в 1990-е годы. По его словам, политики того периода поставили страну на грань развала.
"Хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку, мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе", — сказал президент.
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При этом Путин отметил, что не все чиновники, которые работали в 90-е году, несут ответственность, однако "есть и такие, которые за это ответственность должны нести", — резюмировал президент.

Критика должна быть открытой

Президент также отметил, что критика властей должна быть свободной, комментируя вопрос о законе об оскорблении власти.
По словам Путина, россияне должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе и во власти.
Он также отметил, что закон не направлен на создание каких-либо препятствий, а предназначен с целью борьбы с оскорблениями символов государства.
Президент также заявил, что закон — не "квасная российская практика", а основан на всемирном опыте.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
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Прямая линия с Владимиром ПутинымЕдиная РоссияВладимир Путин
Популярные комментарии
С каждым годом прямая линия всё страшнее и глупее - все ответы уже заранее известны. Можно было бы не тратиться на это Публичное Мероприятие.
20 июня, 21:31
Василий Кондратьев
431513042
Президент отметил интересный момент. Цитирую: "Вместе с тем президент раскритиковал деятельность руководства страны в 1990-е годы. По его словам, политики того периода поставили страну на грань развала." (конец цитаты). Так кто тогда был Главой страны? А теперь именем этой главы называю ВУЗы, улицы и даже целый Музей шикарный отстроили для поклонения ему. ... а Насчёт разваленных заводов и фабрик - так и щас снова к тому и пришли. Ничего своего не производим. Президент сам себе е противоречит. Ещё сравнивать с 90-ми начал. Лучше бы о таком молчать, и не в коем случае не сравнивать. Был лихие 90-е, теперь лихие 2000-ее - практически тоже самое
20 июня, 21:27
Василий Кондратьев
398223341
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