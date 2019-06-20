Путин ответил на критику "Единой России"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".

По словам главы государства, партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения.

"Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге", — отметил Путин.

В 90-е страна была на грани

Вместе с тем президент раскритиковал деятельность руководства страны в 1990-е годы. По его словам, политики того периода поставили страну на грань развала.

"Хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку, мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе", — сказал президент.

При этом Путин отметил, что не все чиновники, которые работали в 90-е году, несут ответственность, однако "есть и такие, которые за это ответственность должны нести", — резюмировал президент.

Критика должна быть открытой

Президент также отметил, что критика властей должна быть свободной, комментируя вопрос о законе об оскорблении власти.

По словам Путина, россияне должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе и во власти.

Он также отметил, что закон не направлен на создание каких-либо препятствий, а предназначен с целью борьбы с оскорблениями символов государства.