Производство экологичной упаковки запустят в Ступине

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В подмосковном Ступине построят завод по производству биопленки. Проект разработан совместно с индийским холдингом Uflex group, сообщил телеканал В подмосковном Ступине построят завод по производству биопленки. Проект разработан совместно с индийским холдингом Uflex group, сообщил телеканал "360"

Планируется, что завод возведут уже в следующем году. Благодаря ему в регионе появятся 150 дополнительных рабочих мест.

"Это в первую очередь бизнес-проект по выпуску современной продукции, современной упаковки. Но экологическая составляющая здесь больше половины", — прокомментировал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Разрабатывали проект совместно с индийским холдингом Uflex group. Их предприятия работают в разных странах мира, например в США, Мексике, Польше, Египте, ОАЭ.

"Наша цель — взять любые отходы, например бутылку, собирать их и создать экологическую продукцию, применять ее через наши технологии в пленке. А пленка — это та же упаковка, только состоящая из обрабатываемых материалов, которые можно использовать снова и снова", — рассказал Анантшри Чатурведи, заместитель руководителя Flex Films INC. Он также поблагодарил губернатора области за поддержку.