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РИА Новости
Новости Подмосковья

Производство экологичной упаковки запустят в Ступине

Вчера, 20:27
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© РИА Новости / Александр ГальперинРаботница в цехе переработки пластмасс
Работница в цехе переработки пластмасс
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В подмосковном Ступине построят завод по производству биопленки. Проект разработан совместно с индийским холдингом Uflex group, сообщил телеканал "360".
Планируется, что завод возведут уже в следующем году. Благодаря ему в регионе появятся 150 дополнительных рабочих мест.
"Это в первую очередь бизнес-проект по выпуску современной продукции, современной упаковки. Но экологическая составляющая здесь больше половины", — прокомментировал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
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Разрабатывали проект совместно с индийским холдингом Uflex group. Их предприятия работают в разных странах мира, например в США, Мексике, Польше, Египте, ОАЭ.
"Наша цель — взять любые отходы, например бутылку, собирать их и создать экологическую продукцию, применять ее через наши технологии в пленке. А пленка — это та же упаковка, только состоящая из обрабатываемых материалов, которые можно использовать снова и снова", — рассказал Анантшри Чатурведи, заместитель руководителя Flex Films INC. Он также поблагодарил губернатора области за поддержку.
Сырье для завода будет поступать со всего Подмосковья. По замыслу, производство поможет стимулировать людей разделять отходы.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьСтупино
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