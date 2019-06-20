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РИА Новости
Новости Подмосковья

Всероссийская скрининговая программа впервые прошла в Московской области

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с образцами крови для исследований
Пробирки с образцами крови для исследований
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Подмосковье впервые прошла масштабная скрининговая акция раннего выявления онкологических заболеваний "Онкопатруль", сообщил телеканал "360". В России акция началась в феврале 2019 года.
"Пилотный проект прошел в Москве — в Российском университете транспорта, затем в Ярославле. В Подмосковье первая акция состоялась в Балашихе. "Онкопатруль" проходил в течение трех дней, с 17 по 19 июня, на территории авиационной корпорации "Рубин", — рассказал главный внештатный онколог Московской области, профессор Андрей Костин.
В Ярославской области стартовал всероссийский проект ОНКОПАТРУЛЬ
16 мая, 18:35
В Ярославской области стартовал всероссийский проект "Онкопатруль"
Он пояснил, что за время проведения акции сотрудников балашихинского предприятия осмотрели врачи Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и Московского областного онкологического диспансера. Прием на территории авиационной корпорации в медпункте вели гинекологи, урологи и маммологи. Также желающие могли сделать УЗИ и анализ крови. Это необходимо для того, чтобы выявить рак молочной железы, шейки матки, яичников, кожи, предстательной, щитовидной желез на ранней стадии.
Всего за время работы проекта диагностику прошли 350 человек. За три дня выявили три случая злокачественных новообразований: два рака молочной железы и рак левой почки, также специалисты обнаружили одно лимфопролиферативное заболевание. Этих сотрудников "Рубина" направили в Московский областной онкодиспансер на дополнительное обследование, а после – на лечение в онкодиспансере.
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Новости ПодмосковьяБалашихаМосковская область
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