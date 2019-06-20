Всероссийская скрининговая программа впервые прошла в Московской области

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Подмосковье впервые прошла масштабная скрининговая акция раннего выявления онкологических заболеваний "Онкопатруль", сообщил телеканал В Подмосковье впервые прошла масштабная скрининговая акция раннего выявления онкологических заболеваний "Онкопатруль", сообщил телеканал "360" . В России акция началась в феврале 2019 года.

"Пилотный проект прошел в Москве — в Российском университете транспорта, затем в Ярославле. В Подмосковье первая акция состоялась в Балашихе. "Онкопатруль" проходил в течение трех дней, с 17 по 19 июня, на территории авиационной корпорации "Рубин", — рассказал главный внештатный онколог Московской области, профессор Андрей Костин.

Он пояснил, что за время проведения акции сотрудников балашихинского предприятия осмотрели врачи Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и Московского областного онкологического диспансера. Прием на территории авиационной корпорации в медпункте вели гинекологи, урологи и маммологи. Также желающие могли сделать УЗИ и анализ крови. Это необходимо для того, чтобы выявить рак молочной железы, шейки матки, яичников, кожи, предстательной, щитовидной желез на ранней стадии.