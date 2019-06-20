В Орловской области проводят проверку после жалобы на зарплаты в скорой

БРЯНСК, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил провести проверку поступившего на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным сообщения о снижении зарплат работникам скорой медицинской помощи в Орловской области, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы региона.

На прямой линии с президентом России работники скорой медицинской помощи подняли вопрос о снижении им размера заработной платы. На низкую зарплату в регионе — десять тысяч рублей — во время прямой линии с Путиным жаловалась и учительница из Орла.

"Губернатор дал поручение департаменту образования провести проверку", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что глава региона дал ряд поручений по итогам прямой линии. Особый акцент сделан на вопросах социальных выплат, выплат работникам бюджетной сферы в рамках исполнения майских указов президента.