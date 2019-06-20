Двое участников нападения на десантников в Чечне в 2000 году пойдут под суд

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двое мужчин, которые участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, пойдут под суд, сообщил СК РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в связи с поступлением в адрес участников уголовного судопроизводства угроз уголовное дело в отношении Дудиева и Донашева с утвержденным обвинительным заключением направлено председателю Верховного суда Российской Федерации для изменения территориальной подсудности и передачи в Северо-Кавказский окружной военный суд", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 29 февраля 2000 года Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев в составе вооруженной группы под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Отмечается, что нападение было осуществлено с трех сторон прицельными выстрелами в военнослужащих из автоматов Калашникова.

В ноябре прошлого года сообщалось, что были задержаны Нажмудин Дудиев, 1975 года рождения, и Ибрагим Донашев, 1977 года рождения, которые подозреваются в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, при котором погибли 84 российских военных. Их доставили в орган предварительного следствия, где им были предъявлены обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Ранее за совершение этого преступления четырнадцать участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член "УНА-УНСО"* Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.