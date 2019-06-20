Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T19:56Z
https://ria.ru/20190620/1555761203.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Двое участников нападения на десантников в Чечне в 2000 году пойдут под суд

Вчера, 19:56
2973
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Двое мужчин, которые участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, пойдут под суд, сообщил СК РФ.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в связи с поступлением в адрес участников уголовного судопроизводства угроз уголовное дело в отношении Дудиева и Донашева с утвержденным обвинительным заключением направлено председателю Верховного суда Российской Федерации для изменения территориальной подсудности и передачи в Северо-Кавказский окружной военный суд", - говорится в сообщении.
Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 20 декабря 2018
20 декабря 2018, 13:26
Путин вспомнил подвиг псковских десантников, отвечая на вопрос о молодежи
По данным ведомства, 29 февраля 2000 года Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев в составе вооруженной группы под руководством Басаева и Хаттаба напали на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Отмечается, что нападение было осуществлено с трех сторон прицельными выстрелами в военнослужащих из автоматов Калашникова.
В ноябре прошлого года сообщалось, что были задержаны Нажмудин Дудиев, 1975 года рождения, и Ибрагим Донашев, 1977 года рождения, которые подозреваются в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, при котором погибли 84 российских военных. Их доставили в орган предварительного следствия, где им были предъявлены обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Ранее за совершение этого преступления четырнадцать участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член "УНА-УНСО"* Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
3200001
Обсудить 0
Следственный комитет РФЧечняРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
Путин ответил на критику "Единой России"
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил идею об изменении статуса службы в ФССП
В Саратове объяснили включение консилиума в платные услуги онкодиспансера
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
Лента новостейМолния