Смоленский губернатор объяснил, почему в Рославле не хватает врачей

БРЯНСК, 20 июн — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский объяснил отсутствие врачей в детской поликлинике Рославля, о которой рассказали в ходе прямой линии президента, близостью к столице и плохим руководством больницы.

Светлана Векшина, молодая мама из Рославля с трехмесячным ребенком на руках, во время прямой линии рассказала президенту о том, что в детской поликлинике сложно пройти даже рядовой осмотр у специалиста. Несмотря на запись, в поликлиниках живые очереди, отсутствуют профильные специалисты. В эфире заведующая поликлиники Наталья Мочалова признала, что определенные проблемы с кадрами существуют. В медучреждении на данный момент не хватает четырех участковых педиатров, и, по ее мнению, решить проблему поможет только закрепление студентов медакадемии за регионом.

"Объективными причинами являются, как я уже сказал, близость к столице и столичному региону, что способствует оттоку молодых специалистов, поскольку там заработная плата в разы выше. <…> Субъективной проблемой является зачастую плохая работа руководителей таких больниц. В данном случае, Рославльской ЦРБ и детской поликлиники, которая входит в состав больницы. В этой части мною несколько месяцев назад было принято решение об увольнении главного врача этой больницы, в том числе за нерешение подобных проблем", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Алексея Островского.

Он также отметил, что в последние годы предпринимаются усилия для решения проблем кадрового голода в районных медицинских учреждениях. Проводится целевая подготовка студентов, ординаторов, после чего специалисты направляются для работы в районы. Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета. За счет региональных средств осуществляется ежемесячная денежная выплата врачам анестезиологам — реаниматологам и сестрам-анестезистам, сказал Островский.