В ТПП рассказали, как бизнес хочет изменить статью о преступном сообществе

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подчиненные сотрудники компаний в РФ, выполняющие поручения руководителя, не должны становиться обвиняемыми в групповом сговоре, если не будет доказан прямой умысел на совместное преступление, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в четверг заявил, что под статью о преступном сообществе (210 УК) можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения.

"Мы предлагаем дополнить положения статьи 35 УК РФ нормами, устанавливающими, что, цитирую, "не может признаваться преступление, совершенным группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, если в ходе его расследования будет установлена прямая вертикаль подчиненности руководителя организации и сотрудников данной организации", - заявил Катырин.

"Иными словами, мы убеждены, что подчиненные сотрудники, выполняющие распоряжения своего руководителя, не должны становиться обвиняемыми в групповом сговоре, если не будет доказан прямой умысел на совместное совершение преступления. Это же касается и руководителя организации, то есть, если он совершил преступление, используя свое руководящее положение и вовлекая в преступление своих же неосведомленных о намерениях подчиненных, то его действия не должны квалифицироваться, как групповые. То есть отвечать он должен сам", - убежден глава ТПП.

Он подчеркнул, что эти изменения должны распространяться только на преступления, совершаемые предпринимателями в экономической сфере. Катырин также рассказал, что ранее ТПП направила в Верховный суд свои предложения относительно статьи 35 УК.