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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В ТПП рассказали, как бизнес хочет изменить статью о преступном сообществе

Вчера, 18:46
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подчиненные сотрудники компаний в РФ, выполняющие поручения руководителя, не должны становиться обвиняемыми в групповом сговоре, если не будет доказан прямой умысел на совместное преступление, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в четверг заявил, что под статью о преступном сообществе (210 УК) можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона. Он также отметил, что нужны изменения.
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"Мы предлагаем дополнить положения статьи 35 УК РФ нормами, устанавливающими, что, цитирую, "не может признаваться преступление, совершенным группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, если в ходе его расследования будет установлена прямая вертикаль подчиненности руководителя организации и сотрудников данной организации", - заявил Катырин.
"Иными словами, мы убеждены, что подчиненные сотрудники, выполняющие распоряжения своего руководителя, не должны становиться обвиняемыми в групповом сговоре, если не будет доказан прямой умысел на совместное совершение преступления. Это же касается и руководителя организации, то есть, если он совершил преступление, используя свое руководящее положение и вовлекая в преступление своих же неосведомленных о намерениях подчиненных, то его действия не должны квалифицироваться, как групповые. То есть отвечать он должен сам", - убежден глава ТПП.
Он подчеркнул, что эти изменения должны распространяться только на преступления, совершаемые предпринимателями в экономической сфере. Катырин также рассказал, что ранее ТПП направила в Верховный суд свои предложения относительно статьи 35 УК.
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Госдума готова к работе по изменению статьи о преступном сообществе
Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее поддержал не необходимость изменения статьи о преступном сообществе. Он предложил внести в статью 210 УК примечание, в котором предусмотреть, что ее действие не распространяется на лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, по статье за мошенничество или за преступления в сфере экономической деятельности. По словам Титова, статью 210 УК в последнее время все чаще вменяют в качестве допсостава по уголовным делам об экономических преступления, что позволяет следователям преодолевать ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринОбществоЭкономика
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